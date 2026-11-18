九合一選舉倒數，國民黨主席鄭麗文今天表示，國民黨一路都靠人民堅定的力量，靠人民的勇氣與智慧走過挑戰與風雨。她提出三個感謝，感謝歷任台北市長創建、維護翡翠水庫，維繫水庫的品質；感謝多年陪伴台灣的台電工程師，被錯誤政策為難；也要感謝即將卸任的藍營縣市首長，大家卓越的政績，擦亮國民黨金字招牌。

鄭麗文今在中常會表示，最近大家都在關心水庫的問題，從高雄阿公店水庫到台南的烏山頭水庫等，都種了很多光電板，在國民黨執政的桃園、新北、台北都拒絕光電板的種植。台北的翡翠水庫是從林洋港擔任市長時進行相關專業評估，到李登輝擔任市長時正式動工興建，一直到今天都是最優質的水庫。

鄭麗文說，前總統馬英九曾跟她說，他在擔任市長時有專家告訴他，台北的水質非常好，可以生飲，整個大台北地區幾十年來，因為翡翠水庫帶來最乾淨無虞、最安心的水源。她特別感謝當年創建翡翠水庫，以及後來歷屆的台北市長、市府官員，每天努力不懈維持著翡翠水庫的品質。

鄭麗文也說，感謝歷任台北市長，尤其市長蔣萬安非常果決拒絕了在翡翠水庫裡種植光電板，乾淨的水源是市民最基本的權利，除了台北市長，也包括桃園市長、新北市長，讓整個北台灣重要的水源得到最適當的保護。

鄭麗文提到，1128的核電公投案，是為了糾纏台灣40年的核電政策，希望能重新凝聚全台灣的共識，為台灣提供穩定、便宜、乾淨、安全且源源不絕的能源。她特別感謝所有台電員工與工程師們，總是冒著生命危險，第一時間搶修恢復電力。

她指出，錯誤的政策近年來帶給台電非常巨大的困擾，一下要支持核電，一下要反對核電，一下要把所有的核電廠關掉，又要重啟核電。讓基層的台電員工非常辛苦，「真的為難你們了，真的辛苦你們了！」希望大家能回歸理性、相信科學，帶給台灣一個全新的共識，就是重啟核電。

此外，鄭麗文表示，感謝過去8年來國民黨執政縣市的縣市長跟他們的團隊，再過約一個月就要卸任。包括新北市長侯友宜、新竹縣長楊文科、台中市長盧秀燕，彰化縣長王惠美、雲林縣長張麗善、嘉義市長黃敏惠、宜蘭縣長林姿妙、花蓮縣長徐榛蔚、台東縣長饒慶鈴，這些任滿8年縣市首長展現的卓越政績，讓國民黨擦亮執政的金字招牌，也是國民黨繼續尋求台灣人民投下信任票，繼續把地方縣市政府交給國民黨最重要的底氣。

鄭麗文也感謝即將卸任的縣市長，在這場艱困選舉中，全力支持與輔選要接棒的優秀候選人，其中宜蘭縣長林姿妙因被司法追殺動彈不得，「國民黨不會忘記你」，呼籲大家透過這張選票，讓台灣的民主回到正軌，不讓司法介入影響干預年底選舉。