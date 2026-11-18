距投票日只剩10天，花蓮縣長選舉攻防持續升溫。國民黨縣議會黨團今天再度揭露張峻多年前涉及砸店、持械傷人等事件，曾被提報為情節重大流氓並交付感訓的往事，質疑張峻是否曾向當年被害人道歉？張峻競選總部反擊，大法官已解釋檢肅流氓條例部分條文違憲，藍營重提舊事是對當事人二度傷害，何況相關檔案已封存，藍營如何取得？

花蓮地方媒體今天在頭版刊登國民黨縣議會黨團書記長吳建志署名的大篇幅廣告，重提張峻過去曾因掃黑被提報情節重大流氓、交付感訓一事。吳建志表示，根據花蓮地方法院90年度感裁字第6號裁定，張峻曾涉及砸店、索討金錢及持械傷人等情節，相關司法紀錄及事件後續，有必要向社會說明。

吳建志指出，根據裁定內容，1999年7月，張峻帶領持鋁棒的男子前往光復鄉一間卡拉OK店，砸毀店內機台並向業者索討5萬元；因業者未交付保護費，10天後張峻率眾圍車，將人拉下車後持刀棍砍傷；裁定另記載張峻涉嫌指使他人砸店、投擲汽油彈，以及率眾毆傷他人等情節。

吳建志表示，縣長領導警察、消防、社政及各行政機關，肩負保護弱勢、維護社會秩序責任，人民有權檢驗候選人的品格、誠信，及面對暴力問題的態度。他要求張峻說明如何看待當年的行為，是否曾向被害人道歉、賠償，以及未來如何避免以暴力處理衝突，批評「要翻轉花蓮，不如先翻轉自己過去的暴力人格」。

張峻競總顧問、縣議員張美慧回應，「檢肅流氓條例」已被國家認定部分違憲，政府曾因此賠償，且該條例已廢止，藍營再拿出來炒作，對當事人是二度傷害。

張美慧質疑，裁定書距今超過20年，是封存、不得公開取得的歷史檔案，藍營究竟如何取得？是否有不法介入，藍營應說明清楚。她批評，選舉應該比政見，而不是潑糞、抹黑、醜化對手，否則只會遭選民唾棄。