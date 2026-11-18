民進黨台北市長候選人沈伯洋今早到內湖花市掃街，過程中遇到支持者簽名海報遭撕、遇到瘖啞人士比手語等突發。今下午他到萬華青山宮時，針對海報遭撕毀一事表示，市長選舉如果有想法請針對候選人，沒有必要針對支持者。

從影片中可見，沈伯洋支持者突然落淚，議員候選人們則紛紛上前安慰，才知道剛剛簽完名的海報遭到不明人士撕毀，沈得知後回頭幫忙簽，同時也說，下次如果有類似狀況要和團隊說，不能夠針對支持者做這些事。

沈伯洋下午被問及此議題時，他說，這是在店家內幫支持者簽名，現場知道後馬上問說能不能找到是誰撕毀的，後來看起來是有找到，但是支持者說不再追究。不過他強調，市長選舉如果有想法請針對候選人，沒有必要針對支持者，相反如果是我們的人這樣做也是不允許的。

另外，媒體也發現，今早掃街時沈伯洋遇到瘖啞人士熱情打手語，他也有回應。沈伯洋說，在選舉時發現，發現也有手語需求的民眾，所以都會和手語老師聊天，今天早上遇到這位支持者，就用很簡單的手語比來回應熱情，支持者的意思大概是「順起來、會投一票等等之類的」很感人。