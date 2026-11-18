財政部針對蘇巧慧胞妹蘇巧純的「曠世智能案」獲政府補助一案表示不適用「利衝法」，今早對手李四川競辦砲轟，民進黨政府公然護航蘇巧慧家族，以後民進黨公職都可比照辦理，恐打開綠色發財大門。

李四川下午在瑞芳車掃前受訪表示，一個可決定台企銀董事長又可決定國發會主委人事權的行政院長，他的女兒卻可拿到台企銀、國發會4千多萬元投資，然後告訴公務人員說沒有利衝法問題，如果是這樣，立法院應該把利衝法廢掉，因已經沒有意義。

李四川說，他當了40年的公務員，今天也許講的話是最重的一次，年底如果他擔任新北市長，絕對不會讓蘇巧慧委員家族拿走新北市的一毛錢，他也希望法務部部長出來講幾句話，到底這個問題符不符合利衝法？到現在他沒有聽到主管機關法務部出來證明說這沒有利衝法的問題。