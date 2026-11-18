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路邊灌木叢小解引爭議！張啓楷再度鞠躬道歉 親赴環保局受罰
嘉義市長選戰最後關鍵，藍白共推市長候選人張啓楷遭爆料4月19日跑行程，在經國新城附近人行道旁對著路邊灌木叢小解，引發外界議論。張啓楷下午在競總由民眾黨主席黃國昌與前主席柯文哲陪同，開記者會，再度鞠躬道歉表示，已親自前往市政府環保局，坦承行為失當，表達歉意並接受依法裁罰，初步程序已完成，罰單預計今天開出。
張啓楷表示，當時藍白初選，因為行程多，在精華區經國新城，因身體不適內急，一時找不到廁所，自己對不當行為抱持深深歉意，必須向所有市民致上最誠摯的道歉。他強調，做錯事就是做錯事，沒有任何理由可以作為藉口，身為公眾人物，更應該以身作則，既然犯錯就要勇於認錯、承擔法律責任，絕不逃避。
張啓楷懇請市民給他改進的機會，讓他有機會繼續為故鄉嘉義市服務。他表示，這次事件讓自己深刻反省，未來會更加嚴格要求自己，從生活中的小細節做起，任何來自外界的提醒與批評，都是對他的監督，他都會虛心接受。
對於事件是否衝擊選情，柯文哲認為，選舉最終還是要回歸候選人的整體條件，以及誰更適合帶領嘉義市未來發展。市民除了關注候選人的言行，也會考量文化、經濟及城市發展等面向，應該理性思考，在投票前做出最適合嘉義市的選擇。他說，過去被關看守所，尿桶放在旁邊，為了少喝水減少尿尿，因此尿出血腎結石。
黃國昌建議環保局依照廢清法最高額度裁罰，因為公眾人物更應該接受較高標準的檢視。他強調，民眾黨態度很清楚，做錯就認錯，接受法律責任，不會硬拗，重要的是坦然面對錯誤，並立即改進，希望市民看到的是一個願意承擔、勇於反省的張啓楷，而不是為自己的失當行為找藉口。
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