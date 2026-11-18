嘉義市長選戰最後關鍵，藍白共推市長候選人張啓楷遭爆料4月19日跑行程，在經國新城附近人行道旁對著路邊灌木叢小解，引發外界議論。張啓楷下午在競總由民眾黨主席黃國昌與前主席柯文哲陪同，開記者會，再度鞠躬道歉表示，已親自前往市政府環保局，坦承行為失當，表達歉意並接受依法裁罰，初步程序已完成，罰單預計今天開出。

張啓楷表示，當時藍白初選，因為行程多，在精華區經國新城，因身體不適內急，一時找不到廁所，自己對不當行為抱持深深歉意，必須向所有市民致上最誠摯的道歉。他強調，做錯事就是做錯事，沒有任何理由可以作為藉口，身為公眾人物，更應該以身作則，既然犯錯就要勇於認錯、承擔法律責任，絕不逃避。

張啓楷懇請市民給他改進的機會，讓他有機會繼續為故鄉嘉義市服務。他表示，這次事件讓自己深刻反省，未來會更加嚴格要求自己，從生活中的小細節做起，任何來自外界的提醒與批評，都是對他的監督，他都會虛心接受。

對於事件是否衝擊選情，柯文哲認為，選舉最終還是要回歸候選人的整體條件，以及誰更適合帶領嘉義市未來發展。市民除了關注候選人的言行，也會考量文化、經濟及城市發展等面向，應該理性思考，在投票前做出最適合嘉義市的選擇。他說，過去被關看守所，尿桶放在旁邊，為了少喝水減少尿尿，因此尿出血腎結石。

黃國昌建議環保局依照廢清法最高額度裁罰，因為公眾人物更應該接受較高標準的檢視。他強調，民眾黨態度很清楚，做錯就認錯，接受法律責任，不會硬拗，重要的是坦然面對錯誤，並立即改進，希望市民看到的是一個願意承擔、勇於反省的張啓楷，而不是為自己的失當行為找藉口。

嘉義市長候選人張啓楷下午由民眾黨主席黃國昌與前主席柯文哲陪同車掃。記者魯永明／攝影