針對民進黨基隆市長候選人童子瑋海大碩士論文涉抄襲爭議，市長謝國樑競選辦公室今天呼籲海洋大學盡速依校內程序啟動調查，並要求童子瑋完整說明接受檢驗。童子瑋競辦回應表示，學倫問題都有正式的學術處理管道，相關事實均有公開資料可供查證，呼籲國民黨不要散布謠言忙於作秀，這不是市民之福。

謝國樑競辦今天說，市長候選人的誠信攸關市民託付，論文疑點必須透過專業審查釐清，讓社會看見事實，也讓市民有所判斷。海洋大學在基隆具有非常重要的學術地位，校譽與學位公信力，是歷代師生及校友長年努力累積的成果。

謝國樑競辦認為，面對這起爭議，校方應以嚴謹、負責的態度展開獨立調查，並向社會說明調查結果，給所有海大學生及校友一個清楚的交代。守護海大的學術聲譽，就應讓每一項疑點都得到專業、公正的檢驗。

「跟中央關係再好，也不能成為逃避檢驗的護身符。論文的疑點，要靠證據說清楚，不能靠關係喬過去。」謝國樑競辦說，學術倫理不應有特權，審查標準不能因當事人的政治身分而改變。海洋大學的專業與獨立必須受到尊重，任何政治力量都不應介入調查、影響審查結果。

童子瑋既然要爭取市民信任、承擔治理城市的責任，就應先把自己的論文說清楚。謝國樑競辦要求童子瑋完整交代論文撰寫過程與引用來源，逐項回答疑點，主動配合調查；若查證確有抄襲，就必須公開向社會大眾道歉，負起政治責任。市民有權知道真相，對誠信的要求，不能因為正在選舉就打折扣。

童子瑋進步基隆辦公室今天表示，學倫問題都有正式的學術處理管道，且國民黨基隆市黨部距離海洋大學車程只有15分鐘，開車到立法院去開記者會還要40分鐘，建議基隆市出身的立委不要一直往台北跑，大費周章、忙於作秀，不是市民的福祉。

童辦說，根據國際學術界廣泛使用的論文原創性比對系統 Turnitin 檢測，依據一般論文重複率報告設定的條件，童子瑋議長的碩士論文整體文字相似度為27%，低於國立臺灣海洋大學部分系所現行採用的30%標準。此外，童子瑋議長的論文早於2017年完成，海洋大學直到2021年才全面實施研究生離校前論文比對制度，相關事實均有公開資料可供查證。