國民黨主席鄭麗文接受「鏡週刊」專訪，談到雙北、桃園、台中雖然選情拉警報，但預測最後都可過關。民進黨台北市長候選人沈伯洋與民進黨秘書長徐國勇今下午出席萬華青山宮活動，受訪時沈表示，預測就是拿來打破的；徐說，只要小水滴支持，台灣往前走、雙北就能往前走。

沈伯洋說，尊重鄭主席的看法，但預測就是拿來打破的，對我們來講就是拚到最後一刻「我們來選就要贏」。

徐國勇說，民進黨對雙北選情就是拚到最後一刻，只要小水滴支持，台灣就能往前行、雙北往前走，拜託大家催票拉票固票。

另外，媒體問到沈伯洋之前透露要親自打電話給台北市所有里長，目前進度。沈伯洋說，現在盡力有空檔就會打電話「大概打了100多通」進度緩慢是因為有時候打不通、有時候會聊天一下，最主要是前30秒確定不是詐騙，不過里長說聽到笑聲就知道是他。

媒體也問到，支持者說希望選前能有闢謠等直播，沈伯洋說，之前每天早上聯訪時會有闢謠時間，預計明天開始會有直播，「五六日活動比較多，其實下禮拜就有直播計畫。」

他說，直播主要目的是希望選前不要焦慮，同時講政策之外，第一時間若民眾有疑慮就能馬上問。之前也有人問說怎麼唸書，會藉由聊天方式來說，明天會是第一次直播。