稱「誰要蹭蔣萬安」、「老婆人緣更好」？秦慧珠說話了
國民黨台北市議員秦慧珠和台北市長蔣萬安的互動，近來成關注焦點。媒體報導秦慧珠昨日政論節目開播前，閒聊說「誰要蹭蔣萬安啊」，「他老婆人緣比他好100倍」。秦慧珠上午未回應，但在臉書發文「什麼是正藍軍？」是面對事情，勇敢說出該說的話。
秦慧珠指出，從政這麼多年，始終相信，政治人物最重要的就是有自己的理念、有自己的立場，更要有堅持。什麼是正藍軍？不是嘴巴說說，也不是喊喊口號，而是面對事情的時候，能不能堅持自己的信念，勇敢說出該說的話。
她說，自己的個性就是這樣，該講的話我一定講，「該做的事我一定做」一路走來，的初衷沒有改變，為民服務的熱忱更不會改變。
秦慧珠還錄下一段影片，分享心中的「正藍軍」。她說，前幾天去一個菜市場，有一個30多歲年輕的女孩子跟她說，國民黨的政策要調整，「我爸爸身上都還有刺青，反共大陸什麼之類的」現在跟大陸這樣的一種關係，情何以堪？
秦慧珠指出，聽到有點驚訝，因為女孩的想法，可能很多的年輕人，三、四十歲的年輕人其實也還是這麼想，就是「我們是中華民國派，以中華民國為榮，要維護中華民國，我也是這個想法」
她說，因為自己爸爸也是國軍，而且是流亡部隊，當年呢是流亡到越南，變成無國無家的一群流亡部隊，可是他們非常忠貞，堅持要回到台灣，不願意回大陸，所以在民國42年，派了七艘軍艦把他們接到台灣來，然後蓋了很破很小的眷村，「我就是在中壢復台新村誕生的」從小就是忠黨愛國，博士論文甚至選的題材叫做「台灣反共小說之研究」。
至於正藍軍的意思就是反共？秦慧珠表示，因為中國這個疆域、這段歷史，「是我們共同保存的」不是屬於哪一個政黨或哪一個政府的，這個領土其實很多人覺得很珍貴，「但是現在是屬於中華民國，我們在台灣」不認同中華人民共和國這個共產制度。
秦慧珠指出，他的父親輩跟他們打了一輩子的仗，這一輩可以跟好好地去談，可以好好地相處，「但是我們還是認同中華民國」不可能認同共產黨跟中華人民共和國的，這就是從兩蔣到現在很多正藍軍的想法。
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