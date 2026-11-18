高雄前鎮區某陳姓里長參選人為求當選，假借宮廟名義辦活動提供家電、腳踏車摸彩，更與前里長妻子送高價糕點給選民。雄檢昨天依違反選罷法聲押陳女，法官裁定15萬元交保。

高雄地檢署今天發布新聞稿指出，陳女今年5月才遷入設籍，她為提高里內能見度及利誘選民，向私人宮廟壇主借用名義，於8月16日舉辦里鄰音樂同歡會。

檢方查出，活動中不僅提供電鍋、電風扇、腳踏車等足以影響選民意向的高價物品作為摸彩獎品，陳女更數度拿麥克風主持抽獎，提醒到場里民拿取摸彩券，並與主持人高喊「凍蒜」尋求支持，使里民將抽獎贈禮與投票產生對價關聯，後續也有數名里民順利獲取獎品。

此外，陳女獲悉傅姓、王葉姓2戶共6人雖仍設籍該里，但實際已遷出，日前竟與前里長妻子趙林姓女子共同前往這2戶選民的實際居處，分別贈與高價糕點禮品，尋求投票支持。

雄檢主任檢察官鄭博仁、檢察官簡婉如指揮調查局高雄市調處、高雄市警察局前鎮分局、移民署南區事務大隊高雄市專勤隊組成專案小組，昨天協同檢察官鄧友婷、林靖蓉發動搜索，並傳訊被告及證人到案。

檢察官漏夜複訊後，認定陳女、趙林女兩人涉犯公職人員選舉罷免法第99條投票行賄罪嫌重大，訊後諭知趙林女新台幣10萬元交保，並向高雄地方法院聲請羈押陳女，法官審理後裁定陳女以15萬元交保候傳。