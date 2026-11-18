新竹市長選舉公辦電視政見發表會今天登場，無黨籍候選人何志勇提出九大施政主張，強調新竹擁有世界級半導體產業與頂尖大學，應打造媲美美國波士頓的國際科技城市。他主張推動鐵路高架化、BRT公車專用道、智慧巨蛋及可負擔住宅，並提出每人每年1萬6800元生活支持金，盼讓新竹成為適合工作、生活的城市。

何志勇表示，新竹設治300年、建城200年，擁有清華大學、陽明交通大學及半導體產業，具備發展國際城市的條件。他邀集近60名專家學者及前政務官組成市政顧問團，共同提出九大政見，並完成市政白皮書，希望透過專業治理提升市民生活品質。

交通方面，何志勇主張推動市區鐵路高架化、BRT公車專用道、AI智慧交通號誌及完善YouBike系統，並以市民小巴串聯大眾運輸。他認為，新竹交通不能只仰賴長期軌道建設，應優先改善現有道路及公車系統，讓民眾願意搭乘大眾運輸。

他也提出興建立體停車場，將路邊停車需求轉移至停車場，騰出空間設置人行道及自行車道，並透過適度調整車道寬度，打造校園、商圈行人優先區，改善行人安全與交通瓶頸。

教育方面，何志勇提出「鄭用錫教育計畫」，主張熱門學區階段性增班，因應少子化趨勢調整校舍與師資配置，並改善代理教師待遇、提高導師津貼、減輕教師行政負擔，逐步推動小班教學。他也希望結合企業成立永續教育基金，發展雙語及科技教育。

社福方面，何志勇提出每人每年1萬6800元生活支持金，強調希望減輕市民生活負擔、帶動在地消費；另主張延長公托照顧時間至晚間7時30分、放寬青年租屋補助設籍限制，並提高敬老愛心卡使用彈性，推動在地安老及青銀共居。

公共建設方面，他提出智慧巨蛋、智慧空軌、十八尖山纜車、可負擔多元住宅及中央公園發展軸線等構想，另主張成立跨局處治安辦公室，整合警政、教育及社政資源，導入AI智慧防詐預警。

產業及文化方面，何志勇主張活化閒置空間，串聯竹科、清華大學及陽明交通大學資源，扶植新創產業；並提出兒童文化券、參與式預算及提升展演空間規格，推動城市文化發展。

何志勇強調，新竹不缺資源與人才，未來應以紀律行政、陽光市府為基礎，打造兼具科技、文化與生活品質的「亞洲波士頓」，讓城市發展成果真正回饋市民。