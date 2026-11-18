民眾黨前秘書長謝立功日前公開表態支持民進黨基隆市長候選人童子瑋，引發爭議，謝立功今上主持人黃光芹「CNEWS匯流新聞網」政論Live直播節目「中午來開匯」訪問時表示，自己並不反對藍白合，政黨合作並非只有一個選項，有時也可以「綠白合」；謝立功並回應當初為說要柯文哲認罪。

民眾黨主席黃國昌今天到基隆為黨提名議員候選人車隊掃街，針對謝立功公開為民進黨基隆市長候選人童子瑋站台並開記者會，黃國昌說，「男子漢敢說敢當，出來說清楚講明白，謝立功你要柯文哲認什麼罪，這樣子的人，還一天到晚用民眾黨前秘書長的身分在社會上面走跳，我看不下去了。」

主持人黃光芹問謝立功過去曾提出讓柯文哲認罪協商的相關說法，並提及黃國昌質疑，謝立功究竟基於什麼立論基礎，要柯文哲認罪。

謝立功在節目中表示，自己的說法是基於多年辦案及教學經驗所提出的訴訟策略，相關法律問題希望選後再詳細回答，避免模糊選舉焦點，選前樂意回答政策及城市未來發展相關問題，其他事情選後再說。

謝立功說，民眾黨在基隆市長選舉沒有提名人，黨紀規定在這部分並沒有那麼明確，是否違反黨紀也不是一個人說了算，仍有中評會及黨內規則。他認為，民眾黨不能為批評而批評、為反對而反對，也不能因為藍白合而失去政黨主體性，連台中立委及立法院副院長可能出缺後的安排，都應思考民眾黨有沒有發聲機會。

謝立功在節目中回顧兩次基隆市長選舉，第一次臨危受命，參選不到4個月，仍有超過5萬人投票支持；第二次參選，與對手票數差距不到10%，他對支持者始終心存感激。謝立功強調，自己支持童子瑋，是經過深思熟慮，希望跳脫政黨包袱，從基隆長遠發展思考。