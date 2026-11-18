新竹縣選戰倒數，賄選疑雲再添一樁。民進黨提名的某新竹縣山地原住民議員候選人，涉嫌今年8、9月間在竹東鎮某餐廳免費宴請選民，席間尋求支持，今天遭檢調人員帶回偵訊。新竹地檢署表示，基於偵查不公開原則，不便說明案情。

據了解，該候選人今年8月至9月間，涉嫌在竹東鎮某餐廳舉辦餐會，免費招待具有投票權的選民用餐，並在席間尋求支持，希望與會選民在年底縣議員選舉中投票給他。

檢調單位掌握相關情資後展開調查，今天將該候選人帶回偵訊。據了解，他接受調查時已坦承曾宴請選民，盼藉此爭取選票。至於餐會實際舉辦次數、參與人數、餐費由誰負擔，以及是否涉及賄選對價關係，仍待檢調進一步釐清。

該候選人獲民進黨提名參選新竹縣第14選舉區山地原住民議員，選區涵蓋五峰鄉、芎林鄉、竹東鎮、寶山鄉、北埔鄉、峨眉鄉等鄉鎮的山地原住民選民。如今選戰進入最後階段，卻傳出涉嫌餐會賄選遭調查，引發地方關注。

全案是否涉及違反公職人員選舉罷免法，以及後續是否移送新竹地檢署複訊、採取強制處分，仍待檢調釐清。對此，新竹地檢署表示，基於偵查不公開原則，不便說明案情。