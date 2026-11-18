國民黨台中市長候選人江啟臣今天邀請到台北市長蔣萬安合體，2人一起車掃台中市區，從南屯出發，一個半小時內繞行南區、西區，最後抵達國民黨台中市黨部，沿途除了支持者集結大喊「凍蒜」，路上行人看到也會熱情揮手，氣氛融洽。

民進黨台中市長候選人何欣純來勢洶洶，20日邀請台北市長候選人沈伯洋合體車掃，選前一周連續3場大型造勢，賴清德總統、前總統蔡英文、副總統蕭美琴、行政院長卓榮泰等人都會到台中站台。面對對手大咖齊聚的攻勢，江啟臣今天也請到蔣萬安助陣車掃。

掃街車隊上午11時40分許從南屯區黎明里活動中心出發，沿途經過議員劉士州、朱暖英服務處，從東興路左轉三民西路進入南區，經過立委羅廷瑋服務處，再從復興路二段左轉五權路進入西區，經過議員張彥彤服務處，最後抵達大隆路上的國民黨市黨部。

今天是上班日，且車掃時間是中午，路上行人不算特別多，不過看到江啟臣、蔣萬安揮手拜票，大都會微笑揮手，尤其進入西區後，沿途有公益商圈、向上市場、精誠商圈等人潮密集處，不少民眾興奮比出江啟臣的號次3號，也有人大喊「凍蒜」「加油」，還有支持者送上鳳梨等禮物。

掃街車下午1時半許抵達國民黨市黨部，江、蔣在支持者簇擁下進入。江啟臣說，剩下9天就要投票，拜託台中與台北的支持者，台中啟程、台北安可。蔣萬安拜託大家剩下時間拉票、催票、固票，最重要的是11月28日當天出門投票。

地方人士觀察，江蔣合體車掃效果不錯，雖然人潮不算特別多，整體氣氛融洽，線上直播也有數千人收看；何欣純和沈伯洋後天也有車掃行程，兩場車掃時間相近，又都是台中加台北的組合，勢必被拿來比較，不過車掃人氣與實際支持度未必完全掛勾，藍綠選民對車掃等造勢活動的熱情也不一樣。

今天是上班日，車掃人潮不算太多，但氣氛融洽。記者黃仲裕／攝影

支持者熱情揮舞旗幟，大喊「凍蒜」「加油」。記者黃仲裕／攝影