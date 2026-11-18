九合一選舉進入最後衝刺階段，身兼民進黨主席的賴清德總統今天在民進黨中常會表示，希望所有的候選人團隊能夠遵守三點提醒：舉辦競選活動時，必須將參與人員的安全放在首位；持續秉持正向、陽光的選舉原則，不要有激化仇恨、對立言行；必須戒慎恐懼、提高警覺，隨時留意錯假訊息傳播，並嚴防中國介選行為。

賴清德指出，隨著選戰熱度升高，支持者透過參與活動，積極展現對候選人的熱情支持；候選人及競選團隊在舉辦各種競選活動時，都必須將安全列為首要考量。

賴清德說，民主選舉是凝聚社會共識、深化民主的重要過程，選舉期間應該讓不同立場與意見都有充分表達的機會，進一步促進社會對話與交流，候選人及競選團隊更應該以理性、正面的方式，向選民傳達政策理念與未來願景，而不是透過人身攻擊，或刻意製造對立來爭取支持。讓選舉回歸政策討論，展現民主政治應有的價值。

賴清德表示，越接近投票日，選舉相關的錯假訊息，與中國不同層面的介選行為，都有可能會更加頻繁出現，混淆民眾視聽，要再次提醒所有候選人及團隊面對選情，絕對不能過於樂觀，必須始終保持戒慎恐懼的態度，並隨時提高警覺，面對各種可疑訊息及介選行為，都要謹慎查證、積極面對。

賴清德指出，透過一次又一次正向、理性的選舉，不僅能繼續深化台灣的民主，也能讓更多人民願意關心公共事務、參與民主過程；唯有如此，台灣得來不易的民主，才能持續受到珍惜，並且一代又一代地傳承下去。