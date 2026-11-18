選舉倒數雲林選情升溫，國民黨縣長候選人張嘉郡和民進黨縣長候選人劉建國，兩人併排設在虎尾和斗南交界大路口的兩座大型看板，看板主題原本各自表述政見，不料，劉建國前天突然換上「張家不做建國做」斗大標題，張嘉郡也不甘示弱昨天標題馬上也更換為「劉建國不要再騙了」，藍綠隔空交戰，選情白熱化。

原本以政見為訴求的劉建國看板改以「張家不做建國做」為標題，指「執政8年做不到，選舉才開支票」。張嘉郡則也改以「劉建國不要再騙了」相互對應，指「65歲以上免健保費三讀烙跑、老農津貼提高至15000元三讀烙跑」，劉、張兩面大看板併排交鋒暗諷，格外引人注目。

對此，張嘉郡今天受訪表示，她只是將說政見改為說實話，雲林縣65歲以上人口超過兩成，農民最關心的就是老農年金，以及65歲以上長者的健保費能否由政府負擔。她強調，她只是把民眾關心的事情說出來，希望透過具體議題，讓選民了解候選人的政見與主張。

她說，選戰過程應回歸政見，老農年金及長者健保負擔問題，才是雲林鄉親最關心的議題，選戰不應淪為抹黑、污名化的攻防，希望鄉親不要受到負面選舉操作影響，回歸事實、檢視政見，了解縣長張麗善的努力及嘉郡的認真，希望大家團結一致、眾志成城，積沙成塔，將關鍵一票投給她，讓雲林持續進步，打造更好的雲林。

劉建國競總發言人林廉貴表示，選舉應回歸政策與政績，劉建國所提都是張麗善任內做不到，既然「張家不做，劉建國做」，張麗善執政八年，其他縣市包括南投、花蓮、嘉義早已陸續實施長者健保費補助，張麗善宣稱縣府已編列明年度預算，卻又主張健保費應由中央統一負擔，縣府既有能力編預算，為何非要等到明年才來做。

林廉貴指出，要檢驗是否重視農民，張嘉郡就應一併說明自己曾提案將農業部基本的行政經費刪至僅剩1元，後來雖撤案但同樣應接受檢驗，其他包括國防預算和照顧弱勢的國務機要費被刪也都應受檢視。另外「說好的9+1產業園區一個也沒完成」，所以話說得再漂亮，不如要真正到位，劉建國才主張「張家不做，建國做」。

位在虎尾和斗南交界的高速公路交流道附近大路口，車流鼎沸，雲林藍綠縣長候選人的大看板，兩天來火速換版，從原本溫和訴求政見，變成明嗆暗諷，隔空交鋒。記者蔡維斌／攝影