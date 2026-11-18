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影／蔣萬安合體江啟臣車掃 呼籲集中選票、衝高投票率
選戰倒數衝刺，國民黨台北市長候選人蔣萬安特地前往中部合體台中市長候選人江啟臣，兩人同框站上宣傳車展開車隊掃街拜票。現場氣氛熱烈，吸引大批支持者揮舞旗幟夾道相迎，展現強大人氣。
今天的掃街行程中，蔣萬安在車上向沿途民眾熱情揮手，呼籲大家堅定支持3號江啟臣，並懇託選民集中選票、踴躍出門投票，力拚高票當選。隨後車隊深入鄰里大街小巷，沿途不時有民眾高喊「凍蒜」、搖旗吶喊，展現基層高度熱情。蔣萬安也再次呼籲支持者，在選戰最後關鍵時刻務必固票、拉票、催票，全力衝高投票率。
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