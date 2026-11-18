新竹市長選舉公辦電視政見發表會今天登場，爭取連任的市長高虹安開場就猛攻民進黨候選人莊競程30分鐘全程低頭照稿念，連拜託選民投票都得看稿，質疑「一個沒有稿子的市長該怎麼進行市政？」更指莊將半導體「晶片」說成中國用語「芯片」，顯示對科技產業不熟悉。

高虹安表示，自己全程聆聽莊競程發言，認為對方連自己提出的政見都必須逐字照稿念，顯示對市政相當不熟悉。她也建議莊競程多到科學園區與科技人交流，避免再將晶片說成中國用語「芯片」。

高虹安隨後細數施政成果，強調4年前提出逾百項政見，至今兌現率超過85%，市府平均每兩天就有一項工程開工或完工，「新竹通」APP整合逾300項市政服務，下載超過28萬人次。

育兒政策方面，高虹安指出，「0到6歲市府養」政見已全數兌現，公托規畫及建置量能從49名增至535名，生育津貼也從每胎1萬5000元提高至3萬元，明年將再增至6萬元，另有凍卵補助、夜間及假日臨托等服務。

教育方面，她表示，已投入59億元推動18校24棟校舍新建及整建，並完成27校通學步道；高中透過增班、擴校及設立數位實驗高中等措施，預計增加32班、1010個就學名額，明年也將迎來建華高中首批學生。

針對莊競程批評輕軌延宕，高虹安反擊，前市府提出的輕軌可行性研究早在2022年遭交通部退回，原因包括未整合新竹縣及高鐵站，運量、財務可行性不足。市府已與新竹縣及竹科簽署合作備忘錄，目前紅、藍線可行性研究持續進行，預計明年送審。

高虹安也強調，市府已開闢6條道路，明湖路34處路口經號誌調整後，行車時間縮短11%至16%；YouBike站點增至180站，並持續改善交通瓶頸。

財政方面，她表示，市府接手時背負約100億元公共債務，經逐年償還，今年7月達成睽違30年的零負債，證明市府有能力兼顧財政紀律與公共建設。

高虹安另提到，新竹棒球場已完成改善並於11月1日舉辦交流賽，兒童探索館也重新規畫為新竹科教館。未來將推動一區一女力生活館、K12科技雙語學校、新竹小巨蛋及消防廳舍改造等建設。

她強調，不能因選舉就用「建設停滯」、「4年沒做事」否定市府團隊努力，呼籲市民11月28日支持她繼續連任。