彰化縣長公辦電視政見會今天學者提問候選人關於偏鄉長者交通與醫療問題，候選人魏平政、邱建富、陳素月都提出不同解方，陳重嘉則主張從全縣整體規劃及資源分配著手，不應只因少數人聲量較大，就將資源集中投入特定區域。

彰化師範大學公共事務與公民教育學系專任助理教授劉青峰指出，偏鄉長者不僅面臨醫療資源不足，公共運輸也因班距長、路線及路況複雜，經常需要長時間候車。他認為，各陣營雖提出長青幸福卡等福利，但交通不便，點數再多也可能看得到、用不到。

魏平政表示，醫院雖有接駁車，但長者從住家到接駁站點仍有一段距離，可透過Uber及接駁計程車補足最後一哩路，也會與公車、客運業者溝通，研議增加適合的接駁車輛，並透過補助增聘司機，增加公車班次。他指出，偏鄉搭乘人數少，業者減班又讓交通更加不便，形成惡性循環，未來將以彰化8大生活圈為基礎，串聯公車系統，改善就醫、就學及通勤交通。

邱建富表示，將增加關懷據點功能，協調醫院提供行動診所服務，讓偏鄉長者能在固定時間就近接受醫療。交通方面將整合計程車及Uber叫車系統，透過單一電話或平台預約，也可由鄰近村里共同使用中型巴士，接送長者前往診所或醫院；大型公車路線及停靠站點則應依地方需求調整，並提供業者適當輔導及補助。

陳素月表示，自己已提出「幸福小黃」政見，將對接中央資源。交通部2025年至2028年編列200億元推動相關計畫，若規劃一條路線營運經費100萬元，最高可獲90萬元補助，當選後將優先規劃。她指出，公車無法行駛的路線，可由幸福小黃補足，民眾透過電話或LINE預約，以公車票價搭乘，也能使用長青卡。醫療方面，彰基已規劃在田中高鐵站區興建分院，未來將積極爭取支持。

陳重嘉則從整體資源分配角度提出不同看法。他表示，偏鄉確實面臨醫療、交通及教育資源不足等問題，但政府應在有限財政下公平分配資源，不應只因少數人聲量較大，就將資源集中投入特定區域；並提出可將偏鄉長者接到資源較集中的地方生活，從彰化整體規劃角度解決問題。