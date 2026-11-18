選戰倒數10天，藍綠今天都選擇在新北東北角車掃，民進黨新北市長候選人蘇巧慧上午由新北市議員林裔綺陪同車掃新北東北角地區，車隊從瑞芳出發，沿途行經平溪、雙溪、貢寮等四區。蘇巧慧表示，東北角擁有得天獨厚的山海景觀及豐富文化，未來將透過「新皇冠海岸」、「鑽石山城」計畫，串聯地方特色景點與觀光資源，打造全運具友善路廊，行銷步道、鐵道、茶道及礦道等特色文化。

蘇巧慧上午先與新北隊議員及候選人站路口拜票，隨後趕往瑞芳展開東北角車掃。沿途不少支持者特地在應援點等候，手持旗幟及自製應援小物熱情揮舞，高喊「蘇巧慧凍蒜」。團隊同步透過無人機空拍直播，從空中俯瞰東北角海岸線與山城風光，意外讓這場車掃成為另類觀光宣傳。

蘇巧慧表示，東北角擁有得天獨厚的山海景觀及豐富文化，未來將透過「新皇冠海岸」、「鑽石山城」計畫，串聯地方特色景點與觀光資源，打造全運具友善路廊，行銷步道、鐵道、茶道及礦道等特色文化，她也將與林裔綺持續推動「金九台車復駛」，重現黃金山城礦業文化，結合平溪鐵道、天燈及瀑布景觀，打造「瀑布山城」觀光品牌。

雙溪將透過街道及車站美學改造，結合淡蘭古道、老街與食農體驗；貢寮則整合福隆、澳底及三貂角海洋資源，發展海洋生態與漁村文化旅遊，讓東北角各區都有自己的觀光特色。

除觀光發展，蘇巧慧也說，瑞芳醫療長照大樓已於2024年動工，預計2028年完工，未來將持續監督工程進度，提升東北角四區緊急醫療及長照服務；另提出敬老卡升級至每月1000點、65歲以上長者假牙補助最高5萬元，以及住宿式長照機構每年最高24萬元補助，強化長者照顧。

蘇巧慧強調，新北有山、有海，也有城市與鄉鎮，每個地方都應獲得同等重視，「區域均衡」將是她上任後優先推動的方向，未來將改善山海城鎮公共運輸、強化幸福巴士服務及道路安全，並推動地方創生，讓年輕人有機會返鄉發展。

蘇巧慧說，選戰進入最後倒數，將把握每分每秒向市民報告政見、爭取支持，也呼籲東北角四區民眾11月28日踴躍投票，市長支持1號蘇巧慧、議員支持1號林裔綺，讓認真做事的團隊繼續為新北打拚。

民進黨新北市長候選人蘇巧慧（左）今天跟議員林裔綺（右）合體車掃，針對新北瑞平雙貢沿海城鎮掃街拜票，出發前兩人心情愉悅，在戰車上高唱「惜別的海岸」應景。記者許正宏／攝影

蘇巧慧（右二）今天跟議員林裔綺（右一）合體車掃，針對新北瑞平雙貢沿海城鎮掃街拜票，沿路上不少民眾比出手勢表達支持的立場。記者許正宏／攝影

蘇巧慧（右二）今天跟議員林裔綺（右一）合體車掃，針對新北瑞平雙貢沿海城鎮掃街拜票，沿路上不少民眾施放鞭炮來迎接車隊，大夥比出手勢表達支持的立場。記者許正宏／攝影

蘇巧慧（左一）今天跟議員林裔綺（左二）合體車掃，針對新北瑞平雙貢沿海城鎮掃街拜票，沿路經過的駕駛比出手勢表達支持的立場。記者許正宏／攝影

蘇巧慧（右二）今天跟議員林裔綺（右一）合體車掃，針對新北瑞平雙貢沿海城鎮掃街拜票，沿路上不少民眾比出手勢表達支持的立場。記者許正宏／攝影

蘇巧慧（右二）今天跟議員林裔綺（右一）合體車掃，針對新北瑞平雙貢沿海城鎮掃街拜票，沿路上不少民眾比出手勢表達支持的立場。記者許正宏／攝影

蘇巧慧（右二）今天跟議員林裔綺（右一）合體車掃，針對新北瑞平雙貢沿海城鎮掃街拜票，沿路上不少民眾施放鞭炮來迎接車隊，大夥比出手勢表達支持的立場。記者許正宏／攝影

蘇巧慧（左）今天跟議員林裔綺（右）合體車掃，針對新北瑞平雙貢沿海城鎮掃街拜票。記者許正宏／攝影

蘇巧慧（右二）今天跟議員林裔綺（右一）合體車掃，針對新北瑞平雙貢沿海城鎮掃街拜票，沿路上不少民眾比出手勢表達支持的立場。記者許正宏／攝影

蘇巧慧（右二）今天跟議員林裔綺（右一）合體車掃，針對新北瑞平雙貢沿海城鎮掃街拜票，沿路上不少民眾比出手勢表達支持的立場。記者許正宏／攝影