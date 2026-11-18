選戰倒數10天，國民黨新北市長候選人李四川今前往平溪、雙溪及貢寮等地展開「海納百川」車隊掃街早上一度天候不佳出現陣陣風雨，不過車隊行經之處，許多民眾在馬路及巷弄內熱烈迎接搖旗吶喊，宛如慶典般的歡樂。尤其車隊行經貢寮東興宮附近漁村時，更讓他回憶起出身討海家庭的過往，直呼「像回到家的感覺」。

這一路上，雨勢時大時小，李四川不時趁空檔拿出手機沿途拍照，除記錄新北之美，也為所有團隊成員留下共同打拚的身影，相當暖心。正值芒草季節，路邊芒草開得瀟灑，李四川始終站在戰車上，親切地向每一位鄉親致意，車隊進入貢寮後，繞進東興宮漁村，對出身小琉球漁村的李四川而言備感熟悉。

李四川說，漁村人家的生活，從來不是天天風平浪靜，收獲要看老天爺的臉色，一家人的生計，往往就繫在每一次的平安返航，看見漁村的樸實風景，也想起小時候在漁村一家人為生活打拚的艱辛。

來到福隆，車隊行經福隆車站、福隆大飯店周邊，李四川也沿途向店家及往來遊客揮手致意。到了澳底，幾位身穿粉紅色衣服海產店店員們，一看到車隊經過，便熱情地走出店門，爭相與李四川擊掌，展現東北角最真誠可愛的人情味。