新竹市長選舉公辦電視政見發表會今天登場，民進黨候選人莊競程首位發言，批評市長高虹安4年前提出ART智慧運輸構想，如今仍未落地，輕軌捷運動工時程也一再延宕，質疑即使連任8年仍難見具體成果。他承諾當選後4年內推動輕軌實質動工，並提出普發1萬元、教師留才獎金最高累計105萬元等政見。

莊競程以「幸福新製程」為主軸，從交通、教育、區域均衡發展及全齡照顧四大面向提出政策。他表示，新竹擁有世界級半導體產業，市民卻仍面臨塞車、就學困難及公共建設延宕等問題，科技實力應轉化為更好的生活品質。

交通方面，莊競程質疑高虹安4年前否定原有輕軌計畫，改推ART智慧運輸，至今未見具體成果，輕軌又從高架轉向地下化優先，政策反覆讓市民看不到進度。他承諾成立市長親自主持的輕軌捷運專案辦公室，整合跨局處及中央資源，力拚4年內實質動工，並規畫串聯竹北、南寮、香山及竹科的大新竹捷運路網，同時推動縣市公車共營、AI智慧號控及校園通學巴士。

教育方面，莊競程提出「教師留才四支箭」，包括初任教師前3年每月5000元租屋補貼、久任獎金最高累計105萬元、加碼導師津貼及行政獎勵；另推動教育減壓措施，逐步降低班級人數，目標國小每班25人、國中28人、高中33人，並提供教師每年6加6次心理諮商。他也承諾擴充高中量能，因應2027、2028年入學高峰。

區域建設方面，莊競程主張關埔增設學校及全齡生活館、南寮改善漁港與觀光設施、香山興建公有市場及擴充YouBike站點，並公開重大工程進度，避免公共建設淪為政治宣傳。

社福方面，他提出市民普發1萬元，強調不舉債、不排擠重大建設；另規畫中央與地方生育補助合計第一胎15萬元、第二胎20萬元、第三胎25萬元，試管嬰兒補助依條件最高30萬元，並推動50歲以上市民帶狀疱疹疫苗兩劑全額補助。

莊競程最後也向市府公務員喊話，指接獲同仁反映行政工作過度重視記者會及宣傳，壓縮實際服務時間。他強調「宣傳不能取代實際執行」，若當選將尊重專業、讓公務員安心工作，不必為迎合長官從事沒有實質意義的工作。