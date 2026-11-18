嘉義縣選舉委員會今天舉辦嘉義縣長選舉公辦電視政見發表會，民主進步黨候選人蔡易餘發表以半導體、無人機創新經濟；無黨籍候選人吳品叡提出社福政見，減輕年輕人負擔。

嘉義縣長選舉公辦電視政見發表會，在嘉義世新有線電台舉辦兩場直播，今天上午10時辦理第一場，抽籤由蔡易餘率先發表。

蔡易餘從農業、工業、科技、觀光四面向細數對嘉義縣18個鄉鎮市發展規劃；蔡易餘說，台積電在嘉義投資迅速，幾乎一年設一個廠，嘉義縣公部門也要趕上，並承諾將經濟紅利與全體縣民共享。

蔡易餘強調，要讓科技業在嘉義落地生根，必須解決水、電與人才問題，包括在嘉科設置再生水廠、興建布袋海淡廠、發展新能源。他協助中正大學爭取矽光子半導體學院，讓在地學子從高中、大學到碩博士都能在嘉義接受完整教育。當選縣長後將爭取嘉科三期，擴大科技投資，期待未來台積電設置10個廠；另規畫水上機場西側新建航廈，運送台積電晶片。

吳品叡則手持看板，指民進黨嘉義縣執政25年，人口數減少9萬人；她以自己朴子市民代表、朴子市長等地方行政歷練，要將過去打造朴子市的經驗擴展至嘉義縣其他鄉鎮市，以長者照顧、育兒支持、青年發展及產業建設，減低青年的負擔、增加政府補助等方向提出縣政藍圖。

吳品叡說，立法院10月16日三讀通過「老人福利法第22條修正案，讓65歲以上長者，健保費由中央全額補助，但蔡易餘當時並未參與投票，行政院長卓榮泰11月6日也決定不予副署修正案，質疑蔡易餘是不是只會遵從民進黨的黨意。