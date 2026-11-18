民進黨台中市長候選人何欣純昨晚在公辦電視政見辯論會質疑市府沒有仔細評估台中超巨蛋BOT案，並追問「經營團隊夠不夠專業？」引發網友炸鍋「中信集團跟日本火腿鬥士還不夠專業嗎？」曾任台中市運動局專員的北屯區市議員候選人吳宗學對此表示遺憾，呼籲重大建設應回歸事實與專業，不要政治口水；何今澄清，相信得標廠商專業，盼更嚴謹評估交通問題。

對此，吳宗學指出，超巨蛋是台中市民及廣大棒球迷期待的重要建設，從投資團隊的選定、場館規畫到後續營運構想，都有具體資料可供檢視。他呼籲，重大公共建設的討論應回歸事實與專業，不要用政治口水影響台中對運動建設的投資，讓球迷以台中為榮，台灣為傲。

吳宗學強調，台中超巨蛋由中信金控旗下台灣人壽主導投資，該集團過去已有台中洲際棒球場暨周邊土地BOT案（曾獲金擘獎肯定）、南港中國信託金融園區及LaLaport商場等大型開發實績，且中信集團2013年底接手兄弟象、認養台中洲際棒球場以來，中信兄弟近年三度奪總冠軍，球場例行賽7年來觀眾翻倍成長，展現長期深耕的成果。

吳宗學指出，超巨蛋團隊結合了具備世界棒球經典賽、世界棒球12強賽籌辦經驗的策畫業者，以及負責日本「ES CON FIELD HOKKAIDO」及周邊棒球園區開發營運的日本職棒北海道日本火腿鬥士隊事業營運公司（FSE），具備大型室內棒球場與複合式園區的經營實績。

至於外界關心的交通疏運問題，吳宗學表示，投資計畫中已提出接駁車、智慧停車、交通分流及大眾運輸整合等配套，後續市府也會透過專業審查與監督機制嚴格把關。

吳宗學認為，超巨蛋的推動也攸關未來運動產業、觀光及城市發展，各界應以具體資料理性討論，讓專業回歸專業，一起努力讓台中超巨蛋朝預定目標穩健推進。

國民黨台中市北屯區市議員候選人吳宗學（右）。圖／吳宗學提供