距離投票最後10天，國民黨新竹縣長候選人徐欣瑩衝刺、展現母雞氣勢，今早赴新豐後湖村，為村長候選人鍾萍森拉抬聲勢。徐欣瑩受訪表示，選戰倒數，懇請大家團結一致，守護新竹縣的廉能與陽光政治，拒絕黑金家族，守護乾淨新竹。對於徐欣瑩今早的指控，鄭朝方陣營表示，先前都已做過說明，不再回應。

今天早上新豐鄉民代表會主席田鼎睿、新豐鄉長候選人鄭旭凱，以及新豐、湖口多名村長、代表和團體也都到場，也為徐欣瑩高喊「凍蒜」、「一定贏」，氣氛相當熱鬧。

徐欣瑩接受媒體聯訪表示，很多的縣民朋友都非常希望民進黨新竹縣長候選人鄭朝方，針對民眾想知道的問題能夠給予回應，包含為什麼身為竹北市長的土地買賣，同樣農牧用地，一般人交易是一坪1880元，但鄭朝方和家人可以賣到一坪8.9萬，價差47倍、套現3億多，質疑「中間有沒有利益輸送，且這筆交易有沒有逃漏稅的問題？」並強調「身為候選人都應該要讓縣民了解。」

徐欣瑩也說，竹北市公所內部的基層員工也反應，竹北市公所是不是很多的標案要到鐵皮屋去談？在過去台灣很多的工程弊案，只要有標案的決標價格及底價太過接近，或者是經常流標，或者是只有一家來標，這種情況都很容易產生弊案。

這個部分，她昨天在立法院總質詢也希望廉政署、公共工程委員會能夠對民眾的質疑要進行盤查，因為這個中間是不是有什麼弊案，地方都有很多議論和質疑，所以希望候選人也可以站出來給大家一個交代。

徐欣瑩表示，村長鐘萍森過去4年深耕地方、服務獲肯定，雖為同額競選，仍盼村民以高票支持連任。身為新豐鄉女兒，她也懇請鄉親支持，讓地方建設與縣政發展無縫接軌。

徐欣瑩並提出敬老津貼不排富、不限軍公教及設籍年限，搭配65歲以上健保費與假牙補助；生育獎勵金每胎10萬元，結合0至18歲每月5000元育兒津貼，另推動婦女一站式免費健檢，照顧長輩、育兒家庭及女性健康。

今天早上新豐鄉民代表會主席田鼎睿、新豐鄉長候選人鄭旭凱，以及新豐、湖口多名村長、代表和團體也都到場，氣氛相當熱鬧。圖／徐欣瑩競辦提供