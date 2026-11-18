金門縣長選舉政見發表會今天舉行，國民黨候選人陳玉珍提癌症中心等強化醫療在地化；無黨籍候選人李文良提出推動金門—廈門翔安機場船運航線、台金輪等短中長期規劃。

金門縣長今年共7人角逐，今天均出席政見發表會，現場按報到先後抽籤政見發表順序，依序為無黨籍候選人張火木、張國威、中國國民黨候選人陳玉珍、無黨籍候選人李文良、洪和成、梁文韜、黃世團。

張火木發表時除提活化文資、建設新市鎮等政見，也在會中推薦張國威；張國威則表示，競選總部成立時與李文良等候選人攜手喊「理念相同，目標一致，翻轉金門」，既然理念相同、目標一致，為何要分散力量，因此全力支持李文良，盼支持者集中選票。

陳玉珍發表時細數金門縣議員、立委為民服務經歷，及於立院替金門爭取財劃法財源政績，她說，在醫療方面要推動鄉親赴台就醫轉診會館「金門之家」，於金門建設放射線癌症治療中心等，強化醫療在地化。

陳玉珍表示，交通上要成立陸海空交通公司，專門跟航空公司訂契約包下機位，讓鄉親能優先訂位，長遠下來則應做台金客輪；產業發展除億元級青年創業天使基金，也會與大陸溝通於翔安機場設置金門館，由金酒帶領行銷金門文創、特產等，觀光上盼與大陸協調開放更多省分到金門旅遊，並擴大國際包機。

李文良則指出，他本職是金門大學教師，曾任縣政府教育處長、副縣長等，對縣政府運作、金門大小事都能清晰掌握。他說，金門長久以來較著重在兩岸，但金門更應該將世界納入未來發展，「要有兩岸，更要有國際」。

李文良也細數其政策白皮書提出各領域縣政規劃，交通方面，他表示，要推出台金航班事前調查機制了解實際需求，中期盼有金門水頭往廈門翔安機場船運航線，長期部分不是提金廈大橋，而是提出政府可以集中管理的輕軌，最後也會推動台金輪。

洪和成指出，如當選會終止金門縣政府與台開集團契約，將縣府、法院遷入台開園區等。

梁文韜表示，金門有可能在兩岸衝突時被迫投降，不管未來誰當縣長，不能在金門被迫投降後才談判，要事先談判，倡議金廈一同撤軍，福建永久非軍事區。

黃世團指出，金門不是沒有文化、資源、人才，未來如當選縣長可捐出部分薪水，以及在重大工程會強調如何透明往後維護等過程。