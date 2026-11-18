民進黨發言人吳崢今天表示，近期在野陣營接連操作「翡翠水庫設置光電板」議題，並在選戰期間散布一連串針對民進黨台北市長候選人沈伯洋的不實訊息，在野黨面對選舉除了不斷製造對立、操作恐懼，似乎已經拿不出具體政見，只剩下造謠、抹黑、抹毒與抹黃的選舉伎倆。

吳崢指出，針對翡翠水庫光電議題，經濟部早已多次澄清，2022年至2024年的相關函文，僅是針對全國屋頂、地面及水域進行光電設置潛力盤點，並非要求翡翠水庫設置光電板；相關盤點作業於2024年即已結案，翡翠水庫經評估後也不具設置效益，中央根本沒有設置計畫。

吳崢說，台北市長蔣萬安卻一再冷飯熱炒，將「全國潛力盤點」扭曲成中央要在翡翠水庫設置光電，再把市府依程序回覆公文包裝成成功攔阻，根本是把例行行政作業當成政治戰功，靠造謠邀功、收割政治利益。中央根本沒有要推動的政策，在野黨究竟是在阻擋什麼？

吳崢表示，沈伯洋在選戰期間遭遇的各式惡意攻擊，早已超出正常政治評論的範圍。首先是「抹黑」，在野陣營及網路上不斷出現未經證實的指控，影射沈伯洋收受外國資金、替外國勢力從事顛覆活動，甚至將黑熊學院的公共倡議工作扭曲為洗錢與利益輸送；其次是「抹毒」，有心人士刻意將毒品減害政策扭曲為鼓勵吸毒，把美沙冬減害治療汙名化為「社區中心發毒品」，甚至將校園反毒、預防愛滋病及成癮治療等既有公共衛生政策，惡意操作成支持毒品，藉此混淆視聽並製造恐慌。

吳崢指出，最惡劣的是「抹黃」。日前有網友在社群平台捏造沈伯洋出入汽車旅館等不實影射，而該名貼文者遭檢調約談、交保後，已坦承造假並公開發文道歉。此外，連正式選舉資訊都成為造假工具，近日有人利用AI變造選舉公報圖片，刻意遮蓋沈伯洋政見網站的QR Code，藉此攻擊其政見內容，連國民黨立院黨團總召傅崐萁的幕僚都轉發相關圖片，事後才刪文道歉，如此公然扭曲選舉資訊，根本是在干擾選民判斷。

吳崢說，民主政治比的是政策、能力與願景，候選人可以接受社會檢驗與政策批評，但絕不容許捏造事實與人格羞辱。他提醒，選戰進入倒數，選民面對網路訊息務必做到「停、看、聽」，查證來源、確認事實，也呼籲在野黨立即停止假訊息操作，回歸政策與市政的正面競爭，讓選民真正看見候選人的能力與城市願景。