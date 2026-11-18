新竹市長選舉公辦電視政見發表會今天登場，爭取連任的市長高虹安坦言選情較冷，部分支持者甚至不知道投票日期，呼籲一定要出門投票；民進黨候選人莊競程喊話當選後要做跨黨派的全民市長；無黨籍候選人何志勇則透露，有國民黨候選人希望與他串聯，選前可能出現變化。

新竹市選舉委員會今天下午在新竹市立影像博物館舉辦市長選舉公辦電視政見發表會，3名候選人會前陸續接受媒體聯訪，說明政見準備情況及選前最後衝刺規畫。

高虹安表示，今天抱持平常心出席，沒有特別準備幸運小物，連穿著也和平常上班差不多。由於市政工作就是日常，這次主要整理過去4年的施政成績及未來4年的願景，反而因為發表時間只有30分鐘，必須取捨哪些重點向市民報告。

談到選情，高虹安坦言，這次選舉氣氛較冷，部分支持者認為選情似乎很穩，甚至拜票時還有人詢問投票日期及候選人號次，因此特別呼籲支持者切勿掉以輕心，11月28日一定要出門投票，支持她繼續連任。

高虹安也宣布，11月21日晚間6時至9時將在天公壇公園舉辦選前黃金周造勢活動，今天政見發表會結束後，也將前往香山區展開車隊掃街，持續爭取市民支持。

莊競程則表示，雖然自己由民進黨提名參選，但若順利當選市長，服務絕對不分黨派，只要對新竹市及市民有利，大家就是「新竹隊」，希望成為跨黨派的全民市長，從交通、教育、生活及社會福利等面向共同努力，讓市民擁有更好的生活。

莊競程強調，自己過去求學及從政經歷經得起考驗，具備溝通協調、整合資源及解決問題的能力。選前將密集展開車隊掃街，並預計11月22日舉辦大型造勢活動，力拚勝選。

莊競程也展示隨身攜帶的幸運小物，是兒子親手貼滿貼紙的水壺。他透露，每張貼紙都是兒子看診時醫師或護理師送的，由於平時忙著跑行程，陪伴兒子的時間不多，因此總把水壺放在車上，「看到它就會想到兒子」，也能感受到孩子對他的支持。

何志勇則強調，選舉應該靠政見取勝，選公職不能只談過去做過什麼，更應讓市民知道未來準備做什麼。他將在發表會提出九大政見，並與高虹安的政見比較，讓市民選賢與能。

何志勇坦言，團隊沒有財團、黑道及地方派系支持，只有年輕人、學生、老師及志工等力量，接下來將持續手持國旗車掃拜票。他更透露，國民黨內部有不少候選人希望與他串聯，未來10天選情可能出現變化，呼籲市民持續關注。

無黨籍新竹市長候選人何志勇今天出席公辦電視政見發表會，透露有國民黨候選人希望與他串聯，選前10天可能出現變化。記者黃羿馨／攝影

民進黨新竹市長候選人莊競程展示兒子親手貼滿貼紙的水壺，透露這是從政以來隨身攜帶的幸運小物，看到水壺就會想起兒子。記者黃羿馨／攝影