民進黨苗栗縣長候選人陳品安今天由台南市長黃偉哲陪同車隊掃街拜票，沿途向鄉親懇託支持。陳品安強調，今天迎來黃偉哲市長，展現跨縣市團結相挺的力量，感謝黃市長在選戰最後階段特地到苗栗，為苗栗的改變加油，黃市長擁有8年直轄市治理經驗，台南近年在農業轉型、觀光發展及科技產業等領域都有亮眼成果，這次到苗栗支持她，也為苗栗未來的產業發展與地方治理帶來寶貴經驗。

陳品安總部指出，黃偉哲認為台南與苗栗有許多相似之處，都擁有豐富的農業資源與觀光特色。台南近年在南科帶動下快速發展，產值已相當於竹科與中科的總和，期待未來苗栗竹南科技園區也能與南科攜手合作，帶動地方產業升級。

黃偉哲強調台灣各縣市應彼此合作，在世界潮流中掌握先機，讓台灣各行各業都能在國際舞台成為領頭羊。他特別帶來「成功洋芋片」、孔廟「穩條」香腸、保生大帝喉糖及「成功虎爺餅」等台南特色文創好禮，以各種寓意吉祥的好兆頭，祝福陳品安平安順利、高票當選。

陳品安表示，台南近年在南科帶動下，成功結合科技產業與地方發展，觀光方面也善用豐富的歷史文化資產，串聯景點、活動與在地產業，讓文化特色轉化為觀光效益。從黃市長此次帶來的台南特色文創伴手禮，能看見台南將地方文化融入觀光商品的巧思。苗栗同樣擁有農業、文化與觀光優勢，未來她將借鏡台南經驗，強化竹科、銅科與周邊社區及產業的連結，爭取更多發展機會，同時整合農特產品、文化景點與觀光路線，創造苗栗產業與觀光相互帶動的良性循環。

陳品安並預告，明天11月19日總統府秘書長潘孟安也將到訪苗栗，下午分別前往白沙屯拱天宮、後龍山邊媽祖等廟宇參香，預計下午4時20分至竹南塭內德勝宮參拜後，陪同陳品安、葉忠倫及議員候選人在竹南掃街，深入地方向鄉親拜票，持續展現中央對苗栗的支持。

台南市長黃偉哲今天造訪苗栗，為民進黨苗栗縣長候選人陳品安加油打氣。圖／陳品安競選總部提供