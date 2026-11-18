九合一選戰倒數，國民黨前發言人楊智伃指出，台北正在揭露民進黨不斷放行光電，為錯誤的能源政策殘害民眾健康；新北則是在蘇巧慧的家族，拿了國家納稅錢4500萬元投資卻不用利益迴避。雙北的兩個考題，揭露民進黨執政12年來的弊端，沈伯洋、蘇巧慧都考零分。

楊智伃指出，這兩件事都恰巧是民進黨執政12年來最可悲的寫照。一個是為了光電綠能錯誤的能源政策，犧牲全民健康，反核火力全開、肺癌致癌率上升；砍樹種光電板、甚至連市民飲水的水庫上都不放過。一個是蘇貞昌當院長、蘇巧慧是立委、妹妹蘇巧純卻可以拿國發基金及台企銀創投，合計約4500萬元投資，並且經濟部包庇護航說完全不用利益迴避、更無需經濟部核定。

楊智伃說，一個是為光電綠友友犧牲全民健康，一個是拿人民納稅錢卻可以無視法律。這兩個爭議揭露的更是雙北民進黨候選人的道德底線、是否有守護市民健康對抗黨意的能力。

楊智伃批評，沈伯洋長期在立法院支持綠電、反對藍白要求更嚴格的光電板設置標準，面對翡翠水庫是否裝設光電板無法強悍說不。而蘇巧慧本身就涉及自己妹妹拿國家4500萬元投資的爭議，從來沒有好好解釋為什麼不用審查不用利益迴避，只會回答自己妹妹發光發熱所以可以拿國家的錢不用審查？

楊智伃說，在民進黨長期執政下，台灣全民健康、能源發展、甚至國家資源，都被民進黨中央把持，唯有地方政府與之抗衡，才能在最低限度下維持市民的健康安全與生活品質。難以想像，如果在未來沈伯洋當上市長，只要行政院發函來，可能每一件事都不會反對。蘇巧慧當上市長，新北市龐大的行政預算，會不會如法炮製，少1000塊就可以不用審查。

楊智伃說，這兩件事或許看起來是不同議題，但卻也相同，在自私的家族利益與政黨利益之前，候選人過往的行為是否能證實他們可以守護市民、保障市民權益。不管是沈伯洋或是蘇巧慧，都是0分。