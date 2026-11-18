選戰進入倒數10天，校園營養午餐與食安議題成為關注焦點。鄭朝方表示，免費營養午餐能減輕家庭負擔，孩子在校吃得安全更是縣府重要責任。未來將推動「校園午餐飲食品味升級計畫」，從食材採購、供餐管理到菜單設計層層把關，讓午餐兼顧安全、營養與飲食品味，成為日常食育課。

選前倒數10天，民進黨新竹縣長候選人鄭朝方表示，免費營養午餐能減輕家庭負擔，孩子每天在學校吃得安全，是縣府最重要的責任。未來將推動「校園午餐飲食品味升級計畫」，把食安放在第一位，從食材採購、供餐管理到菜單設計逐一把關，讓孩子吃得安心、吃得均衡，也要有飲食品味，讓每天的一頓午餐成為最貼近生活的食育課。

鄭朝方指出，無論學校自設廚房或由外部業者供餐，都應有一致的食安要求。食材來源與驗收紀錄要可追溯，保存、烹調、分裝及配送各環節都要落實衛生與溫度管理。未來將強化供餐稽查，對發現的缺失追蹤改善並複查，也要讓家長查得到菜單、主要食材來源與過敏原資訊。遇到疑似食安事件，學校應依程序立即通報、保全留樣，並及時向家長說明處理進度。

鄭朝方表示，食安把關是午餐品質的起點。未來將由營養師依不同年齡的需求設計菜單，增加新鮮蔬果、豆魚蛋肉及原型食物，減少過度加工食品，也兼顧口感與孩子的接受度。串聯在地農友、青農與供應體系，在來源可追溯、品質及供應穩定的前提下，優先把新竹米、當季蔬果與在地農漁產品帶進校園，讓孩子吃到家鄉的季節，也支持在地農業。

鄭朝方指出，未來將邀請名廚分季打造規畫「新竹旬味餐食」，結合農事體驗與產地參訪，讓孩子知道食材從哪裡來、為什麼這個季節特別好吃，也懂得珍惜食物。學校也可邀請新住民家庭參與「世界餐桌」，從一道料理認識不同地方的飲食習慣與家庭故事。

鄭朝方強調，免費午餐是對家庭的照顧，食安是對孩子的責任。從每一批食材的來源，到每天端上桌的那一餐，縣府都要把關。孩子吃得安心，才有機會在一餐一飯之間，學會怎麼吃得均衡、認識家鄉，也理解不同的飲食文化。