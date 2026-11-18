竹北市長選舉公辦政見發表會今天登場，民眾黨候選人邱臣遠將競選期間提出的13大政見整合為健康竹北、交通改善、親子教育、科技治理及韌性城市5大方向，說明未來4年施政規畫。他表示，大新竹是緊密生活圈，竹北是核心，未來將運用過去擔任新竹市副市長及代理市長的行政經驗，整合公所、縣府與中央資源，解決市民日常問題。

媒體詢問選前最後10天，政治攻防出現棄保聲音，邱臣遠回應，選戰期間各種網路風向與政治攻防不斷，但他始終堅定信念，按部就班推動選戰。他強調，自己從徵召至今每周固定舉辦政策記者會，並在半年內步行超過200公里，走遍竹北31個里，傾聽民意、與地方建立連結。他呼籲選民最後關頭集中選票支持邱臣遠，請善良的人善待竹北。並強調各種攻擊與網路資訊，選民心中自有一把尺。

邱臣遠提出長者「1268」照顧方案，包括假牙最高補助6萬元、帶狀皰疹疫苗補助、65歲以上健保全免、敬老愛心卡計程車點數加倍至200點，以及防跌肌力課程；另提供15至64歲市民每年3次免費心理諮商，並規劃雙水岸、雙運動中心，補足步道與自行車道。

交通方面，提出大新竹「B・M・W」方案，透過優化公車接駁、增設智慧候車亭、擴大YouBike 2.0E，支持大新竹輕軌紅藍線整合及三鐵共構，並推動國中小安全通學廊道與夜間安心路線。

邱臣遠表示，將從孩子成長需求出發，推出「竹北好孕包」、第一胎生育加碼金由1萬元提高至4萬元，擴充2歲幼兒專班及定點臨托，並推動每周提供2至15歲孩童國產鮮乳或豆漿、早療服務不中斷。另規畫每年舉辦「竹北科學節」、百場藝文活動及四季主題慶典，串聯東西區發展。

城市治理方面，將運用數位點數及「竹北探索護照」串聯東區科技產業與西區市場、夜市，帶動消費；推動鳳山溪、豆子埔溪整治及頭前溪水岸守護計畫，並爭取興建結合公托與長照的社會住宅。重大工程將由市長列管，每月公開進度，並承諾政見事前試算財源、落實預算透明。