屏東縣長選舉今天舉行公辦政見會，蘇清泉拋出長輩照護及青年支持福利升級，周春米則細數4年施政成果，並推動屏東從農漁大縣邁向科技新城，提升城市競爭力。

屏東縣長選舉首場公辦政見發表會今天登場，2名候選人均出席，抽籤依序由國民黨屏東縣長候選人蘇清泉、爭取連任的民進黨屏東縣長周春米發表政見，每人24分鐘。

蘇清泉率先登場，拋出敬老卡擴大使用範圍、假牙補助門檻降低、0至6歲免繳健保費、生育津貼加碼補助至新台幣10萬元等，而且醫療照顧要全面。

蘇清泉說，自己出身醫者，認為身體健康是幸福根本，自己也為人父，要用父母心當縣長，妥善照顧每一位鄉親朋友，所以社會福利政策「高雄有的我們都要有、六都有的跟進。」

「投資教育下一代有好未來」，蘇清泉說，鼓勵企業認養學校，發展在地特色學校，評估跨校共聘老師，與縣內大專院校結合增加教學資源；另外，提升農漁牧產品、觀光發展、招商就業，帶動經濟成長。

周春米細數4年施政成果，以「全齡照顧、均衡屏東、產業升級」三大方向，讓屏東從農漁大縣邁向科技新城，城市競爭力持續提升。

她指出，4年前交通及醫療是屏東長期需要改善的地方，在中央支持下，高屏二快動工、高鐵延伸屏東路線推進、屏南快速道路進入二階環評，高雄捷運延伸東港及屏北捷運同步規劃；醫療方面，屏東榮總啟用，屏基、義大醫院新院區明年啟用，屏東醫院新大樓陸續推進，逐步補足屏東醫療資源。

在全齡照顧方面。周春米說。成立長照處、推動行動生活復能車、長輩假牙補助，敬老卡加碼至1000點，更在不舉債、清償長債的財政紀律下，宣布明年全面補助65歲以上長輩健保費；面對少子化挑戰，推動全國首創「育兒三部曲」，減輕家庭負擔。

周春米強調，同時屏東縣迎來台積電供應鏈、南亞科技等重大投資，為青年創造更多機會，屏東縣4年來加速升級，讓大家都看見，未來4年持續「產業來、建設做、福利多」，在關鍵時刻，讓屏東亮起來。