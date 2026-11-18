離岸風電替彰化帶來綠能商機，卻也牽動沿海蚵農漁民生計，彰化縣長公辦電視政見會今天針對風電開發及每年預估3億元回饋金展開攻防。國民黨候選人魏平政主張嚴格監督，無黨候選人邱建富認為彰化不能錯失綠能商機，民進黨候選人陳素月強調符合規定就應協助開發，無黨候選人陳重嘉則質疑不能只讓特定財團獲利，卻讓地方承受代價。

此次政見會有別於過去形式，由選委會邀請兩名學者專家現場提問，事前未提供題目給候選人，並採直播及錄影方式呈現。彰師大學公共事務與公民教育學系助理教授魏培軒提問，彰化離岸風電未來應採取何種立場，以及每年預估約3億元的回饋金應如何運用。

魏平政表示，離岸風電應採取審慎監督態度，不能因為綠能是國際趨勢，就忽略對地方產業及生態的衝擊。他指出，蚵農反映產量減少，風機也可能衍生低頻噪音、漏油及維修影響海流等問題，白海豚生態也應受到重視，業者不能只談綠能效益，卻忽略地方承受的損失。回饋金應優先用於補助受影響的蚵農及沿海居民，保障地方權益。

邱建富則認為，彰化擁有離岸風電資源，是發展綠能的優勢，面對企業對綠電需求持續增加，縣府不應裹足不前，而應積極開發、掌握機會。他主張，縣府應扮演協調及監督角色，協助解決開發問題，同時針對大城、芳苑、福興等沿海地區受影響的蚵農及養殖業者，依實際產業損失給予補助，兼顧能源發展與地方產業權益。

陳素月表示，2050淨零排放是國際趨勢，台灣不能置身事外，彰化發展離岸風電不僅能協助節能減碳，也有助吸引外商投資、創造就業機會。她強調，風場開發有一定程序，只要符合能源局及環評規定，地方政府就應積極協助；至於沿海居民及漁業受到的影響，也會持續盤點、溝通，尊重受影響產業與民眾，並進一步了解業者回饋規劃。

陳重嘉則說，綠能回饋金本來就應回饋受影響民眾，並以彰化漁港為例，指出原本作為觀光用途的碼頭，因風電建設被切分為運維碼頭，質疑地方究竟有多少人因此受益，他認為，彰化應發展ESG及AI，結合農電共生，善用溫室與發電技術，尋找更符合地方需求的發展方式，而不是讓財團為了利益主導地方發展。

彰化縣長公辦電視政見會今天舉行，民進黨候選人陳素月出席抽籤發言順序。記者林敬家／攝影

彰化縣長公辦電視政見會今天舉行，無黨籍候選人陳重嘉出席抽籤發言順序。記者林敬家／攝影