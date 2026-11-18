國民黨竹北市長候選人吳旭智今天在政見發表會提出6大市政方向，主張以「縣市合一」推動縣府與市公所共同規畫、分工執行，將竹北打造為大新竹的樞紐城市。他以大眾運輸為例，市公所將增加市民公車經費、重整東西區路線，再與縣府協調快捷公車的站點和班次，串聯高鐵與 YouBike，讓市民從住家出發，就能接上通勤、通學路線。

吳旭智表示，擔任兩屆縣議員期間，他與家長、學校及縣府共同推動國中校舍擴充、學區調整，也持續爭取高中就近入學與快捷公車增班。若有機會擔任市長，將把8年問政經驗用在市政執行上，釐清跨機關建設的分工，讓市民看得到時程與進度。

在運動與東西區發展方面，吳旭智將爭取增設「全民暨兒童運動中心」，同步推動「一里一運動站」，改善既有球場，讓市民在住家附近就有地方運動。東區市場將延續並加速推進招標。西區則把握國土計畫調整期，與縣府及中央研議土地使用需求，並透過豆子埔溪整治，串聯東西區的親水步道與休閒空間。

具資訊博士與工程師背景的吳旭智也提出「AI 市政小秘書」AI Agent，整合縣府與公所的福利、活動及申辦資訊，讓市民查得到能申請什麼、該找哪個窗口。全齡關懷則從孕產支持與兒童早療做起，未來加碼提供孕產課程、早療課程與心理諮詢資源，協助家庭及早取得所需服務。

面對極端降雨與日常用路需求，吳旭智提出建立側溝巡檢、清淤與通報流程，並承諾兩年內分期完成人行道障礙改善，同步檢視通學、通勤自行車路網，讓推嬰兒車、使用輪椅的市民也能順暢通行。

吳旭智表示，市政的執行力，要看市民每天的生活有沒有改變。孩子放學能不能搭到車、長輩能不能在住家附近運動、爸媽推著嬰兒車能不能一路走到公園，都是施政成效最直接的檢驗。一個負責任的政治人物，要面對困難的問題去釐清解決，而非只做簡單的事。吳旭智以「竹北大小事，交給吳旭智！」作為訴求，盼市民給1號吳旭智一個機會，將8年問政經驗化為看得見的市政成果。