花蓮縣長候選人張峻和游淑貞先後提出普發1萬及2萬元政見，引發討論。縣府今天主動說明財政狀況，預估到今年底歲計賸餘82億元，不會排擠到明年預算，如何運用交由新縣長決定。副縣長饒忠強調，並非為候選人政見背書，只是因各界對於縣府財政狀況眾說紛紜，才出面釋疑明年預算已通過，沒有排擠疑慮。

張峻率先拋出普發1萬政見，以31萬餘縣民計算，約需31億元；游淑貞加碼宣布當選後普發2萬元，約需60多億元，另一候選人魏嘉賢質疑錢從哪來？更有不少民眾擔心，只發錢、不建設的大灑幣政見，恐怕排擠民生、社福、建設經費，拖累縣庫。

縣府今天由副縣長饒忠率領正副祕書長、財政處等局處首長說明財政狀況。彭偉族表示，縣府自2010年債務最高點133.7億元，持續還債，到去年底已償債近70億元，包括支付15億元利息，累計歲計賸餘到去年底共約47億元。

彭偉族說，今年是「財政收支劃分法」在立法院修法通過執行後的第一年，花蓮較去年多出162億元統籌分配款，減列中央一般性、計畫性等補助款後還多出58億元，依照以往執行預算經驗，預估到今年底有34億元歲計賸餘，連同歷年累計的47億元，加總約82億元。

彭偉族表示，明年度總預算已由縣議會審議通過，相關建設、社福預算都已編列好，若以累計歲計賸餘普發現金，不會排擠到明年度法定預算所列社會福利及民生基礎建設經費。

縣府主動說明財政狀況，外界關切是否為普發現金政見背書？為何不用來還債。

饒忠說，花蓮短債已還清，長債在多年努力還債下大幅減少，剩下64億元，是因外界對縣府財政狀況有很多疑慮，才主動說明，請縣民放心，歲計賸餘執行不會影響到明年總預算的執行，並不是要替誰背書。至於是普發現金或用來推動縣政，交由下任縣長及縣府團隊決定。