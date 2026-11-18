台東縣長選舉進入最後階段，藍綠兩名主要候選人吳秀華、陳瑩今在公辦政見發表會上，除提出縣政願景，也針對家族政治、財產申報、地方經營及立委問政表現展開交鋒，選戰攻防火藥味濃厚。

陳瑩在問答階段首先質疑對手去年7月出售東映渡假村土地，交易金額達1億元，但監察院財產申報僅增加約5千萬元，要求說明其餘款項去向，並追問是財產申報錯誤，還是交易金額申報不實。此外，她也質疑吳的先生長期使用議會機要秘書室，要求說明公有空間使用情形。

吳秀華則在結論稿反擊，強調選舉攻防應有事實依據，不應透過片面報導或黑函誤導民眾，並表示不能接受不實指控傷害個人、家人及公務人員名譽。針對陳瑩批評家族政治，她反問陳瑩的父親陳建年也曾任縣長，質疑政治討論不應有雙重標準。

吳秀華也反批陳瑩雖宣稱沒有經營事業，但公開財產申報資料顯示資產已逾億元，且多數置產不在台東；她強調，家族經營事業多年，在地方創造工作機會、照顧上千個家庭，並以自己走遍16鄉鎮市、139個村里及187個部落的經歷，強調真正了解地方，不能只靠選舉旗幟與宣傳。

對此，陳瑩強調自己已擔任五屆立委，長期為台東爭取中央資源，過去八年與饒慶鈴縣府合作，推動長照、農業水利及冷鏈建設，也以鳳梨釋迦冷凍鮮果棒銷往韓國為例，強調農業發展需要具體行動。她並在結論稿反批吳秀華，對公費助理、開發案及家族事業等爭議未充分說明，承諾未來施政清廉、依法行政，避免家人享有特權。

政治立場方面，吳秀華質疑陳瑩在立法院對財劃法、健保費補助、老農津貼及軍公教相關法案的投票或缺席紀錄，認為縣長應有自己的主張，不能只有黨意。陳瑩則強調中央地方合作，並承諾改善偏鄉醫療、交通、青年住宅及公共托育，提升公務人員福利。

政見部分，吳秀華提出四大施政軸線、十大幸福建設，涵蓋青年創業、農業升級、長照醫療、原鄉教育及韌性城鄉；陳瑩則主張設立音樂原創基地、運動發展基地，推動農產國際行銷，並提出長者假牙、助聽器及智慧手環補助，以及青年夢想基金。