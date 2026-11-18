民進黨新北市長候選人蘇巧慧胞妹蘇巧純任董事的「曠世智能」，於前行政院長蘇貞昌任內獲公帑投資，財政部報告認定該案不適用「公職人員利益衝突迴避法」。學者表示，此類情事易引發瓜田李下及資源分配公平性疑慮，問題不應僅停留在是否違法，政府應透過資訊公開檢視投資決策是否獨立、審查標準是否一致，並透過修法補強制度漏洞。

針對蘇巧純在其父蘇貞昌擔任行政院長期間，獲巨額公帑投資，恐有利益迴避與倫理問題，東吳大學政治系副教授左宜恩表示，雖然目前我國法律並未禁止政務官子女擔任民營公司董事一職，但於蘇貞昌在任行政院長期間，政府投資其女擔任董事的公司，的確容易有瓜田李下之嫌而惹人非議。在目前法律尚未有明文禁止的情形下，唯有靠公務人員的自律來避免類似情形發生。

左宜恩說，人民對於擔任重要政府公職人員自然有較高的清廉期待，期許政府高層官員亦能做到更高的自律行為以爭取更多人民支持。這種涉及利益迴避的事情，應是不分黨派，都必須謹慎看待。

台北大學公行系教授劉嘉薇表示，當企業董事具有特殊政治家庭背景，而且取得政府相關資金的時間與親屬擔任行政首長的期間重疊，就容易引發外界對資源分配公平性的疑問。

劉嘉薇認為，問題不應只停留在有沒有違反公職人員利益衝突迴避法，應進一步檢視投資決策是否獨立、審查標準是否一致，以及有沒有不當政治介入，政府應透過資訊公開釐清爭議。這類事情不分黨派，應避免類似情事再度發生，制度漏洞也可透過修法補強。