彰化縣長選舉今天舉行公辦電視政見發表會，四名候選人輪番提出政見，也針對政策與過往表現交鋒。國民黨候選人魏平政強調有縣長王惠美堅強團隊支持，是最佳接棒人選，並砲轟民進黨候選人陳素月缺席老人福利法相關投票，質疑彰化重大交通建設多年沒有進展，反問「過去10多年在做什麼？」陳素月則打出政績牌，強調多年來已爭取超過千億元經費回到彰化。

依抽籤順序，魏平政首先申論，強調自己沒有傳統政治人物包袱，是王惠美最好的接棒人選，並提到自己上有80多歲母親，下有20多歲及2歲的孩子，了解不同世代的生活辛苦。

他提出65歲以上長者6歲以下幼兒免健保費政見，魏平政指出，立法院日前通過老人福利法修法，民進黨政府卻不副署，陳素月也缺席相關投票，質疑身為立委應出席會議並參與表決。他也批評彰化鐵路高架化、擴大東區都市計畫及捷運綠線等重大建設進度緩慢，質疑陳素月過去10多年做了什麼。

無黨籍候選人邱建富將主軸放在青年返鄉，提出爭取台積電到彰化，並以興建海水淡化廠解決產業用水問題；企業接受政府補助後也應提高員工薪資，改善彰化薪資偏低現況，另提出4年興建1000戶社會住宅。

他也提出65歲以上長者及6歲以下幼兒免健保費，以及營養午餐免費擴大至高中等政見，並批評陳素月身為立委、曾任交通委員會召委，鐵路高架化卻仍原地踏步。

針對65歲以上長者健保補助政策，陳素月表示，這涉及地方自治權責及縣長權限，與中央藍白陣營推動、被質疑違反民主程序的修法，是不同的兩件事。陳素月也表示，從政多年包括交通建設以及農田水利及校園硬體改善經費，累計爭取超過1000億元回到彰化。

針對彰化鐵路高架化，她說明，彰化火車站位處山海交會處，規劃難度高，機檢站位置直到前年6月才由縣府確定回覆，後續還涉及行政程序及土地徵收，需要中央與地方配合。她也指出，交通部長已至少5度到彰化考察，賴清德擔任行政院長時宣布全力支持，蘇貞昌任內也核定可行性評估。

無黨籍候選人陳重嘉則表示將會提出50年長期、30年中期及10年短期城市規劃，並主張透過民政處設置「彰化全民通」APP，讓政府經費運用更公開透明。他也說，參選並不是覺得自己會當選，但想呼籲一定要出來投票，即便投廢票也可以，「下一屆就會推出更好的候選人」。