嘉義市長選戰倒數，藍白共推的市長候選人張啓楷爆爭議！遭民眾檢舉，指他4月19日跑行程期間，在嘉義市西區經國新城附近，竟在路邊人行道旁對著灌木叢小解，相關監視器畫面曝光後引發議論。張啓楷中午公開錄影道歉，坦承行為不當，向社會大眾鞠躬致歉，表示願意虛心檢討。不過，這起事件除可能影響選情，也會讓他面臨環保局開罰吃罰單。

嘉義市環保局表示，依廢棄物清理法規定，民眾在道路、巷弄及其他公共場所隨地便溺違法，可處新台幣1200元以上、6000元以下罰鍰。由於這起事件有民眾提供監視器影像，相關畫面也經媒體報導，而行為當事人張啓楷公開承認自己所為，並表示當時因身體不適才會如此處理。

環保局指出，針對這起檢舉案件，將依現有影像及相關事證進行調查，並依行政程序通知張啓楷到案陳述意見，讓當事人有說明機會，再依調查結果及相關法令辦理後續裁處。張啓楷公開道歉，坦承自己行為失當，雖然展現面對錯誤的態度，但隨地便溺涉及公共環境衛生及法規問題，仍須接受行政機關依法調查。

民進黨嘉市黨部主委黃大祐議員說，嘉市不是郊區！請不要用「郊區」矮化嘉義！看到民眾黨人士為替自家候選人緩頰，竟然拿「嘉義比較郊區，加油站、民宅比較少」來解釋候選人行為，嘉市不是郊區，更不是一座可以被隨便對待的城市！嘉義是座有文化、有歷史、有底蘊的城市。

從諸羅古城的歷史脈絡，到豐富的人文藝術、傳統文化與美食生活，這座城市有自己的驕傲，也有自己的城市氣質。嘉市民更是有高度文化素養、重視生活品質，也非常在意公共禮儀的一群人。選舉跑行程很辛苦，相信每位候選人都不容易，但辛苦不能成為降低基本禮儀的理由，更不能把城市當成替個人行為開脫的藉口。真正尊重嘉義，應該是尊重這座城市的文化、尊重市民的感受，也尊重每一個公共空間。「身為嘉義市民，我們有自己的驕傲；身為民意代表，我更有責任捍衛這座城市的尊嚴。」