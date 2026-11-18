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石舫亘掃街遇蔣粉 秀自製「投蔣你我有份」圖卡和Q版石舫亘
選戰倒數，台北市長候選人蔣萬安太太石舫亘，上午赴士林市場早市拜票，一名男粉絲騎機車趕來支持，特別秀出自製「投蔣你我有份」圖卡，上有「Q版石舫亘」，石舫亘看得又驚又喜。
石舫亘抵達士林早市，遇到許多攤商、採買民眾熱情合照、握手互動，賣魚的老闆娘比出加油手勢，稱讚「最有氣質選舉！」而石舫亘也「拜票兼買菜」，洋蔥、紅蘿蔔、牛肉等入袋，「準備晚上燉牛肉當晚餐。」
一名騎機車來的支持者，用手機向石舫亘秀出自製的「投蔣你我有份」圖卡，上有「Q版石舫亘」，石看了笑得開心；另有多個攤商贈送菜頭、蒜苗等吉祥物，並握住石舫亘的手喊「今天不洗手了」。
石舫亘邊走邊採買，買了木瓜、香菇、豆芽菜、筍絲，以及紅蘿蔔、洋蔥、牛肉，準備燉牛肉，並提醒「多少錢一定要照算」。
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