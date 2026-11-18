2026年九合一地方選舉將於11月28日登場，陸配網紅于利雅（Lia）在臉書分享台北市第三選區（松山、信義區）應選9席，誤以為要從13名候選人中圈選9人，之後才知王鴻薇、徐巧芯在任內轉戰立委成功，加上民進黨議員許家蓓於2024年病逝，所以現在該區的議員才僅剩6位。于利雅的老公也連忙提醒她，市議員一個人只能投一位，否則多蓋就會變成廢票。

于利雅表示，4年前九合一選舉時自己正好回娘家辦理除籍手續，因此今年才是首度行使地方選舉投票權，而且是第一次投市長和市議員，「連怎麼投都要從頭補課」。她說，不懂就查、不懂就問，並認為投票之前，應該負責任一點，功課還是要做一下。

于利雅指出，由於是全區選民一起選出9位議員，所以她開始研究候選人的政見，認真態度在網路上掀起熱議，不僅讓許多網友自嘆不如，也引發大家對這次2026年九合一地方選舉到底該怎麼圈選投票的討論。

于利雅透露，自己的選區除了國民黨與民進黨提名的9人外，其餘4名候選人還包括新黨與時代力量的候選人、香港出生且具國安背景的台灣基進候選人，以及曾任中天主播的民眾黨候選人。

她也特別在文末提醒，自11月18日凌晨0點起至11月28日下午4點投票截止前，依法不得發布、轉傳或評論任何選舉民調與網路支持率排行，呼籲大家不要再貼各種民調的截圖了。

貼文曝光後，不少網友大讚她的公民素養，紛紛留言「連我都沒把選舉公報看完，身為台灣人好慚愧」、「這次共有4張票，市長、市議員、里長及公投」，還有人表示，「一張選票蓋一個才是有效票」、「好好享受行使妳的公民權利，投下妳人生的第一票」。

什麼是「複數選區單記不可讓渡制」？

•複數選區：同一個選區內應選名額大於1人（例如一區要選出5名議員）。

•單記：不論該選區應選名額有多少，每位選民在選票上只能投一票。

•不可讓渡：候選人得到的票數，既不能轉移給同黨其他候選人，也不能讓渡給其他人；依得票數由高到低以相對多數順序分配當選席次。

複數選區單記不可讓渡制優缺點為何？

•優點：

門檻相對較低，有利於小黨、無黨籍或少數族群推出代表角逐並爭取席次。

•缺點：

同黨候選人之間容易產生票源競爭（網內互打），政黨必須精準「配票」。

容易造成高票者過度集中或低票者意外當選。