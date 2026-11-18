選前倒數10天，竹北市長公辦政見發表會今天登場，民進黨候選人曾聖凱提出涵蓋福利、教育、交通、建設、防災、地方特色、城市發展及科技治理的8大政見，規畫竹北下一個十年，並將延續鄭朝方團隊施政成果，運用土木工程、建築設計及專案管理專業回應市民需求。他也談及遭抹黑、抹黃的心聲，強調「選舉有輸贏，人的尊嚴有底線」，呼籲還給竹北乾淨的政治環境。

曾聖凱表示，18歲來新竹讀書，之後在此工作、成家，「竹北是我的第二個故鄉，也是我孩子的第一個故鄉。」他畢業於交通大學土木工程系及建築設計研究所，曾任台積電交大能源教育館設計與營運專案經理、威尼斯建築雙年展台灣館共同策展人，現任陽明交大助理教授。他希望將專業運用在市政，延續鄭朝方團隊在圖書館、市場、公園、運動場、停車場及通學步道等建設成果，提前規畫城市未來所需服務。

曾聖凱提出8大政見，涵蓋福利、教育、交通、建設、防災、地方特色、城市發展及科技治理，包括承諾十項福利不縮水、整合育兒與長照服務、改善通學安全、規畫西區預約小巴、追蹤公共工程、強化防災設備、盤點31個里公共空間、協助青年就業創業，以及導入AI、公開市政工程與預算資訊。

曾聖凱表示，未來將串聯住宅、學校、市場、公園、圖書館及大眾運輸，改善東區通學環境、增加西區接駁便利，並盤點31個里需求，追蹤工程進度、排定服務優先順序，針對跨縣府及中央權責事項提出方案協調，公開進度與責任分工。

政見發表會最後，曾聖凱也向市民說出這段時間的心裡話。他表示，選戰期間遭到抹黑、抹黃，身為候選人，他願意接受最嚴格的檢驗，「這段時間最讓我難受的，是看著家人也因為流言受到傷害。」

曾聖凱表示，竹北是自己工作、成家及陪伴孩子成長的地方，投入選舉希望以專業回饋家鄉，卻也讓家人承受流言傷害。他強調，政策可以討論、政見可以攻防，但造謠、羞辱家人不能退讓，仍會以正面方式走完選舉，讓孩子看見即使意見不同，也能理性、尊重溝通，「我由衷希望，我是最後一個遭遇這種攻擊的人。」