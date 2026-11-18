選戰進入最後倒數肉搏階段，國民黨市長候選人柯志恩昨在鼓山、鹽埕大車掃，車隊後方拉出長長的機車應援隊伍，近百輛機車、單車自發跟隨，車上插滿國旗、旗幟穿梭大街小巷，彷如當年「韓流」貪食蛇的既視感。柯志恩今乘勝追擊，前進林園、大寮、苓雅、新興、前金車隊掃街，持續拉抬陸戰聲勢。

九合一選舉剩10天投票，柯志恩與黨籍市議員陳美雅、蔡金晏合體車掃，不少支持者騎著機車加入隊伍，有人特別在車身繫上競選飄帶，有人插上國旗及柯志恩應援旗，車隊一路延伸，形成蜿蜒的機車長龍。

這一幕讓人聯想起2018年韓國瑜參選高雄市長時的「貪食蛇」奇景，相隔8年，如今再度重現自發騎車跟隨掃街的盛況。除了機車大軍，民眾也相當熱情，有人攜家帶眷提前守在路口，等待柯志恩車隊經過；有人聽見宣傳車廣播，立刻從家中跑出來揮手，還有大樓住戶推開窗戶高喊加油。

街頭應援更是五花八門，支持者穿著國旗裝、手持國旗揮舞，也有機車騎士停等紅燈時，比出愛心及讚的手勢，推著嬰兒車的家長、接送孩子下課的媽媽，都停下腳步表達支持，成了沿途車掃的暖心畫面。

更有趣的是，髮廊店員隔著落地窗揮手，餐廳老闆拿起鍋子敲打助陣，還有民眾手作應援牌寫下「這柯不一樣、高雄新願景、3出奇蹟來」，並送上從廟裡求來的平安符，祝福柯志恩當選。

柯競選團隊表示，昨天車掃吸引近百輛機車與單車自發跟隨，官方平台直播觀看人次突破1.6萬，代表支持者對選戰的關注與投入，盼再帶起貪食蛇熱度衝高投票。

柯志恩車掃沿途支持者熱情揮舞國旗、比出愛心手勢，還有民眾從住家窗戶探頭加油，街頭選戰氣氛熱絡。圖／柯志恩競辦提供

高雄市長選戰倒數10天，國民黨候選人柯志恩深入鼓山、鹽埕區車掃，近百輛機車、單車自發跟隨，彷彿當年「韓流」貪食蛇的既視感。圖／柯志恩競辦提供

高雄市長選戰倒數10天，國民黨候選人柯志恩深入鼓山、鹽埕區車掃，近百輛機車、單車自發跟隨，彷彿當年「韓流」貪食蛇的既視感。圖／柯志恩競辦提供