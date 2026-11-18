台北市長蔣萬安今天到台中與國民黨台中市長候選人江啟臣合體車隊掃街，從南屯黎明里活動中心出發，沿途行經南區、西區，最後到國民黨台中市黨部。蔣萬安表示，盧秀燕堅持要拆掉中火燃煤煙囪，江也要延續盧市長好的市政，他則反對在翡翠水庫上設置光電板，他們三人都是守護市民的健康。

蔣萬安今天一到場，展現超高人氣，不少支持者爭相與其合照，更有不少民眾拿旗幟、帽子，甚至手機給蔣萬安簽名，周邊擠滿人潮，車隊一度難以出發。

蔣萬安與江啟臣車掃前兩人互綁飄帶，高喊「台北安可、台中啟程」，江啟臣更接連送上毛巾、柿子及橘子，象徵事事如意與大吉大利；江啟臣夫人劉姿伶最後則送上幸運符，祝福兩人好運。車隊出發前，江啟臣還不忘幫蔣萬安噴上防曬噴霧，展現兩人好交情。

蔣萬安指出，他與江啟臣在立法院是很好的同事，也是堅實的夥伴與戰友，更重要江要延續盧秀燕市長好的市政。盧市長任內改善台中空汙，守護台中市民的健康，堅持要拆掉中火燃煤的煙囪，同樣他在台北也同樣堅持守護市民健康，堅決捍衛市民用水的安全，堅決反對在翡翠水庫上設置光電板，不管盧市長、江啟臣、蔣萬安都站在人民的立場，從守護人民的安全健康出發，為所有市民著想。

被問到車掃為何選在南屯出發？江啟臣表示，這是應觀眾要求，選戰逼近，大家行程都很緊湊，蔣萬安能來台中的時間不多，因此選一個交通方便匯集的地點出發，接下來有時間的話會想辦法再安排。

台北市長蔣萬安今天到台中與國民黨台中市長候選人江啟臣合體車隊掃街，從南屯黎明里活動中心出發，沿途行經南區、西區，最後到國民黨台中市黨部。記者余采瀅／攝影

國民黨台中市長候選人江啟臣接連送上毛巾、柿子及橘子，象徵事事如意與大吉大利。記者余采瀅／攝影