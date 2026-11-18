嘉義縣第20屆長候選人公辦電視政見發表會第1場次今天登場，無黨籍嘉義縣長候選人吳品叡政見發表時說，她認為嘉義值得更好，勇敢站出來參選，28歲時擔任朴子市民代表，8年朴子市長有地方首長歷練，提出育兒、長照、防災等政見，支持長者健保免費。

吳品叡說，民進黨執政嘉義縣25年，人口減少9萬人，去年出生率為全台倒數第二，育兒政策需要升級，她主張提高生育補助，第一胎提供6萬元補助津貼，第二胎8萬元，第三胎10萬元，第四胎以上15萬元，特別將第一胎金額提高，希望讓大家直接有感。

吳品叡說，嘉縣托育中心待增加，目前18鄉鎮市僅9處托育中心，預計新設30處托育據點，增加1000個收托名額，推動早期療育一條龍，結合早療診斷、通報媒合及到宅療癒，並提供嘉義好孕1萬元獎金，新設夜間托育、定點彈性臨托，減輕父母工作壓力。

長照方面，吳品叡說，嘉義縣65歲以上人口11萬餘人，占總人口24.1%，她提出敬老安心3+3政策，65歲以上健保免費，提供敬老卡1500點，讓長者買早餐、牛奶、停車、加油，並推動銀髮幸福餐，假牙補助4.4萬元，巡迴醫療與遠距照護，日照交通免費接駁。

青年返鄉部分，吳品叡主張，成立嘉義青年發展中心，整合就業媒合、創業諮詢、租屋資訊等，提供8年50億元創業經費，推動嘉有好宅3000戶社宅，每月提供8000元租屋補貼，並專設青年負擔宅，吸引青年返鄉，在嘉義安居樂業。

吳品叡指出，她曾任補習班老師，重視教育，未來將成立AI教育中心、縣級國際交流委員會，深化雙語教育；另推動嘉義縣AI智慧防災平台，整合雨量、水位、路況、災情通報，4年內新增或汰換100處感測設備，輔導300個村里建立基礎防災功能，改善50公里重點排水。

吳品叡強調，18鄉鎮市資源長期分配不均，需要新的治理方式，她提出兩大價值主張，「透明治理、不分大小漢」，「生命教育，幸福毛起來」，未來執政後將不分顏色，均勻分配資源，打造18鄉鎮市協作平台，並規畫寵物共享基地。

吳品叡補充，立法院10月三讀長者健保費補助修法，立委蔡易餘沒投票，她想問蔡易餘實際想法，還是只想當遵從黨意的立委，65歲以上長者需要照顧，減輕年輕人負擔，未來她將推動65歲以上健保免費，以及敬老卡每月1500點。