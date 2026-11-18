民進黨台北市長候選人沈伯洋稱，國民黨修法規定水庫光電須通過環評，等於通過環評就能設置，強調自己反對翡翠水庫設置光電板。國民黨立委黃健豪痛批，沈伯洋去年才對加嚴水庫光電環評的修法投下反對票，現在卻改口反對設置，根本是「顛倒是非」，把話說得漂亮，卻隱瞞了幾個事實。

黃健豪指出，古有趙高指鹿為馬，測試群臣對自己的忠誠和威信；今有沈伯洋顛倒是非，挑戰公共政策漏洞的極限。整整一年前，立法院在在野黨堅持下，加嚴「環評法」，規定在水庫設置光電板，面積達5公頃以上就必須進行環評。當時包括沈伯洋與正在競選台中市長的立委何欣純，都對這項法案投下反對票。表決結束後，民進黨立委、光電七大公協會及號稱環保的環保團體，都批評國民黨修法太嚴格，恐扼殺光電產業。

黃健豪表示，簡單來說，包括沈伯洋和何欣純在內，都認為水庫設置光電板不應加嚴條件。但沈伯洋今天接受媒體訪問時，卻反過來說，國民黨團的意思是只要通過環評就可以，但他的立場反而更堅定，按照專業評估，翡翠水庫就是不可以設置光電板。他批評，沈伯洋的人設再度180度轉彎，話說得很漂亮，卻隱瞞了幾個事實。

黃健豪指出，第一，修法之前，水庫設置光電板沒有任何限制，想設置就可以設置；第二，高雄阿公店水庫、嘉義內埔子水庫、台南烏山頭水庫及鹽水埤水庫，在修法之前就已設置大量光電板；第三，經濟部除了發文詢問翡翠水庫，也曾詢問許多地方政府，是否在農業灌溉水源設置光電板，都是靠地方政府拒絕才擋下。

黃健豪說，為了證明沈伯洋、何欣純反對水庫設置光電板的決心，期待民進黨團這周五能提出一項全面禁止水庫設置光電板的法案。他諷刺，相信這項法案不用協商、也不用表決，一定會全數通過，「對吧？」