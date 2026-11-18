聽新聞
0:00 / 0:00
柯文哲四度雲林助選力挺張嘉郡 用4個字形容車掃感受
民眾黨前主席柯文哲今天第四度抵雲林助選，到西螺區和虎尾區展開大車掃，為提名議員候選人陳乙辰等人拉抬聲勢，途中柯文哲再度拜訪國民黨雲林縣長候選人張嘉郡，勉勵張最後階段穩穩走穩穩選就好，將來穩穩把縣政做好，被問到雲林車掃感想，他用四個字「地廣人稀」來形容，引來哄堂。
柯文哲今天上午沿著西螺、崙背、二崙一路車掃到虎尾地區，車隊開往張嘉郡虎尾競總休息，受到虎尾鎮長林嘉弘、鎮代主席陳明聖等人熱烈歡迎，並稍作茶敘。被問到11月21日是否會與蔣萬安合體，他說，由黨中央排定，他並不清楚。
對於柯文哲四度密集到雲林助選，今天更發動大車掃有何感想，他用四個字形容「地廣人稀」來形容，引起全場大笑。至於張嘉郡的選情，柯說，「只要穩穩的選就好，她沒問題啦！」張嘉郡則回說需要柯主席多多支持。柯說，尤其她姑姑張麗善這幾年很拼，打下很好基礎，有好基礎再加上努力「有80分以啦！」。
柯文哲除以美國甘迺迪家族為例鼓勵張嘉郡，並說，台灣政治不能再內耗，每天打來打去，他以新加坡為例，其實台灣只要不再內耗，就不輸給新加坡。
張嘉郡也感謝柯主席到雲林來為她及民眾黨候選人加油，她說，藍白合不僅對雲林甚對整個台灣都很重要，期待藍白攜手合作，為台灣和雲林創造更美好未來。下午，張嘉郡也在南投縣長許淑華陪同下到土庫地區展開車掃造勢。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。