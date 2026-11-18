民眾黨前主席柯文哲今天第四度抵雲林助選，到西螺區和虎尾區展開大車掃，為提名議員候選人陳乙辰等人拉抬聲勢，途中柯文哲再度拜訪國民黨雲林縣長候選人張嘉郡，勉勵張最後階段穩穩走穩穩選就好，將來穩穩把縣政做好，被問到雲林車掃感想，他用四個字「地廣人稀」來形容，引來哄堂。

柯文哲今天上午沿著西螺、崙背、二崙一路車掃到虎尾地區，車隊開往張嘉郡虎尾競總休息，受到虎尾鎮長林嘉弘、鎮代主席陳明聖等人熱烈歡迎，並稍作茶敘。被問到11月21日是否會與蔣萬安合體，他說，由黨中央排定，他並不清楚。

對於柯文哲四度密集到雲林助選，今天更發動大車掃有何感想，他用四個字形容「地廣人稀」來形容，引起全場大笑。至於張嘉郡的選情，柯說，「只要穩穩的選就好，她沒問題啦！」張嘉郡則回說需要柯主席多多支持。柯說，尤其她姑姑張麗善這幾年很拼，打下很好基礎，有好基礎再加上努力「有80分以啦！」。

柯文哲除以美國甘迺迪家族為例鼓勵張嘉郡，並說，台灣政治不能再內耗，每天打來打去，他以新加坡為例，其實台灣只要不再內耗，就不輸給新加坡。

張嘉郡也感謝柯主席到雲林來為她及民眾黨候選人加油，她說，藍白合不僅對雲林甚對整個台灣都很重要，期待藍白攜手合作，為台灣和雲林創造更美好未來。下午，張嘉郡也在南投縣長許淑華陪同下到土庫地區展開車掃造勢。

民眾黨前主席柯文哲上午到雲林車掃，中途拜訪雲林縣長候選人張嘉郡雙方稍作茶敘。記者蔡維斌／攝影

民眾黨前主席柯文哲上午到雲林車掃，中途拜訪雲林縣長候選人張嘉郡雙方稍作茶敘並為總部簽名留念。記者蔡維斌／攝影

民眾黨前主席柯文哲上午到雲林車掃，中途拜訪雲林縣長候選人張嘉郡雙方稍作茶敘，被問到雲林車掃感受，他用「地廣人稀」四字形容，引來大笑。記者蔡維斌／攝影