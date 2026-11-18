水庫設置光電板成選戰焦點，藍營指民進黨台北市長候選人沈伯洋，在立法院反對水面型光電設置，達一定數值需辦環評。沈伯洋今酸，藍營不是才說完全不准設置，但法案是只要通過環評就可以，不是打臉台北市長蔣萬安？國民黨立委羅智強則嗆，說謊的政客民進黨滿滿是，沈伯洋對加嚴版「環評法」投反對票，等於沈伯洋支持不用環評就在水庫蓋光電。

羅智強今在臉書回應，沈伯洋是民進黨台南市長候選人陳亭妃上身嗎？在野黨推加嚴版「環評法」前，民進黨直接免環評放水，讓水庫可以快速通關蓋光電板，烏山頭、阿公店，都是免環評就蓋光電板，因此在野黨才推加嚴版「環評法」，水面型光電板，只要面積達5公頃，就必須環評，保護水庫、也保護環境。

羅智強指出，沈伯洋對加嚴版「環評法」投下反對票，相當於沈伯洋支持「不用環評就在水庫蓋光電」，他批評說謊的政客民進黨滿滿是，但說謊說得這麼行雲流水，直接無視烏山頭水庫大的嚇人的光電板存在的政客，沈伯洋和陳亭妃絕對是翹楚。