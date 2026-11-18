藍白共推嘉義市長候選人張啓楷遭民眾用汽車行車紀錄器爆料，4月19日跑行程期間，在西區經國新城人行道旁，對著路邊灌木叢撒尿，行車紀錄器畫面曝光，引發輿論譁然。張啓楷中午錄製影片公開道歉，坦承行為不當，但事件持續延燒，嘉義市議員黃敏修批評，政見可以包裝，公德心卻裝不出來；市議員參選人林詩涵也質疑，路樹不是公廁，呼籲候選人維護公共衛生。

鏡週刊報導，事發4月19日下午，張啓楷出席國民黨副主席季麟連在嘉義市舉辦的眷村團結座談會，行經新榮路、永安街口時，被民眾行車紀錄器拍下在路邊灌木叢前停留約30秒，隨後拉起褲子離開。經比對當天活動照片，男子穿著與張啟楷當日服裝相符。

張啓楷事後透過影片聲明，坦承當天因身體不適，加上接連發生狀況，一時找不到廁所，但強調不論有什麼理由，身為公眾人物及市長候選人，都應該以身作則。他向嘉義市民致歉，表示會虛心接受監督、嚴格要求自己，也希望選戰回歸政策與市政願景討論。

不過，事件已成選戰攻防焦點。力挺市長候選人王美惠的議員黃敏修批評，一個想治理城市、帶領市民的市長候選人，如果連基本公共禮儀都做不到，如何要求市民遵守規範？他引用「其身正，不令而行；其身不正，雖令不從」，強調城市治理不只是喊口號、畫藍圖，更重要的是人格素養與自我要求。

小歐盟議員參選人林詩涵從環境衛生角度提質疑。她指出，尿液雖含氮、磷、鉀等植物所需養分，但必須經過適當處理、稀釋及控制用量，直接集中排放，過高的氮與鹽分反而可能造成植物肥傷，不能將隨地小便說成替樹木施肥。

林詩涵並指出，根據媒體報導，事發地點附近約200公尺就有便利商店及廁所，步行約3分鐘可抵達，即使行程緊湊，也應尋找適當場所如廁。她提醒，廢棄物清理法禁止在指定清除地區隨地便溺，是否違規仍應由主管機關依事實認定。

市長候選人黃宏成親赴事發地點，以「撫慰受創樹木」方式諷刺張啟楷，並要求張啓楷退選。張啓楷公開道歉後，原本希望讓選戰回歸理性與政策討論，但隨著不同陣營候選人接連發聲，這起發生在選前數月的舊事，已從個人行為爭議擴大為候選人公共素養與形象攻防。