台灣民眾黨21日星期六將在台北市政府前廣場舉辦「民眾相挺、台灣必贏」全國大集結造勢活動，由創黨主席柯文哲、黨主席黃國昌率領的兩路車掃隊伍會師，台北市長蔣萬安也將受邀出席。信義警分局今天公布交通管制措施，市府路松高路至松壽路段，21日凌晨12時起至22日凌晨3時，雙向全線車道封閉27小時，周邊公車站位及停車空間也將配合調整。

九合一選舉進入最後倒數，民眾黨日前由柯文哲、黃國昌分別率領車隊，兵分兩路走訪全台各地，預計21日晚間6時在台北市政府前廣場會合，舉辦選前大型造勢活動。蔣萬安競選辦公室也已證實，蔣萬安接受民眾黨邀請，將到場參與活動。

信義分局表示，配合集會活動，21日凌晨12時至22日凌晨3時，市府路松高路至松壽路段雙向全線封閉，實際管制時間將視現場狀況提前或延後。另外，新仁愛路一號道路至市府路段，21日凌晨12時至22日凌晨12時，也將實施例假日交通管制。

警方建議，行經信義商圈的東西向車輛，可改走信義路、忠孝東路；南北向車流則可利用松智路、松仁路，避開市府路封閉區域。

活動期間，市府路部分公車站位將暫停使用，管制路段內的營業用共用臨停區、計程車招呼站及大客車停車格也將停止使用。警方提醒，參加集會的民眾盡量搭乘大眾運輸工具，周末前往信義商圈的用路人則應提前規畫路線，避免受到交通管制影響。